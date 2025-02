Lewis Hamilton chez Ferrari : Un nouveau chapitre s’ouvre en Formule 1

Ce que vous devez retenir Après plus d’une décennie passée chez Mercedes, le Britannique a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant la mythique écurie italienne.

L’arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l’équipe en 2023 a également joué un rôle clé.

Ses 103 victoires en Grand Prix et ses 7 titres mondiaux en font le pilote le plus titré de l’histoire de la F1 (à égalité avec Michael Schumacher).

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a créé l’événement en annonçant son transfert chez Ferrari pour 2025. Ce changement d’écurie marque un tournant majeur dans sa carrière et promet de redessiner le paysage de la Formule 1. Retour sur les enjeux de cette décision historique et les perspectives qu’elle ouvre pour le pilote britannique et la Scuderia.

Un transfert qui secoue la planète F1

L’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari a eu l’effet d’une bombe dans le paddock. Après plus d’une décennie passée chez Mercedes, le Britannique a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant la mythique écurie italienne. Ce choix audacieux marque la fin d’une ère chez Mercedes, où Hamilton a remporté six de ses sept titres mondiaux.

Le pilote de 39 ans n’a pas caché son enthousiasme : « Je suis extrêmement excité de rejoindre la Scuderia Ferrari en 2025. C’est un nouveau chapitre de ma carrière et je suis impatient de travailler avec cette équipe légendaire », a-t-il déclaré lors de sa première interview officielle.

Ce transfert représente un pari osé pour Hamilton. La Scuderia Ferrari n’a plus remporté de titre mondial depuis 2007 avec Kimi Räikkönen. Malgré son statut d’écurie la plus titrée de l’histoire de la F1, Ferrari traverse une période difficile, loin de ses glorieuses années Schumacher.

Les raisons d’un choix surprenant

Plusieurs facteurs expliquent la décision de Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour Ferrari. En premier lieu, le déclin relatif de l’écurie allemande ces dernières saisons. Depuis l’introduction de la nouvelle réglementation en 2022, Mercedes peine à rivaliser avec Red Bull au sommet de la hiérarchie.

Le Britannique a sans doute été séduit par le projet sportif ambitieux présenté par Ferrari. L’écurie italienne a considérablement investi dans ses infrastructures et son personnel technique ces dernières années. L’arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l’équipe en 2023 a également joué un rôle clé. Le Français connaît bien Hamilton pour l’avoir fait débuter en GP2 en 2006.

L’aspect émotionnel a aussi pesé dans la balance. Porter la combinaison rouge de Ferrari représente un rêve pour de nombreux pilotes. Hamilton n’a jamais caché son admiration pour la marque au cheval cabré : « Ferrari est une institution du sport automobile. Avoir l’opportunité de courir pour eux est un honneur immense », a-t-il confié.

Un duo de choc avec Charles Leclerc

L’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari va former un duo explosif avec Charles Leclerc. Le jeune Monégasque est considéré comme l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération. Cette association promet d’être l’une des plus excitantes de la grille en 2025.

Hamilton apportera toute son expérience et son palmarès à l’écurie italienne. Ses 103 victoires en Grand Prix et ses 7 titres mondiaux en font le pilote le plus titré de l’histoire de la F1 (à égalité avec Michael Schumacher). De son côté, Leclerc incarne l’avenir de Ferrari. À 26 ans, il a déjà prouvé sa vitesse et son talent avec 5 victoires au compteur.

La cohabitation entre les deux pilotes sera scrutée de près. Hamilton devra s’adapter à un nouvel environnement après 12 saisons chez Mercedes. Leclerc, lui, aura à cœur de prouver qu’il peut rivaliser avec le champion britannique. « Je suis impatient de travailler avec Lewis. C’est l’un des plus grands pilotes de tous les temps et j’ai hâte d’apprendre à ses côtés », a déclaré le Monégasque.

Les défis qui attendent Hamilton chez Ferrari

Malgré l’enthousiasme suscité par son arrivée, Lewis Hamilton devra relever plusieurs défis chez Ferrari. Le premier sera de s’adapter à une nouvelle équipe et une nouvelle voiture. Après plus d’une décennie chez Mercedes, le Britannique devra assimiler de nouvelles méthodes de travail et un environnement différent.

La pression médiatique sera également intense. Ferrari est l’écurie la plus suivie au monde et chacun de ses résultats est scruté à la loupe. Hamilton devra gérer cette pression supplémentaire, notamment en Italie où la passion pour la Scuderia est débordante.

Sur le plan sportif, le défi sera de taille. Ferrari n’a plus remporté de titre mondial depuis 16 ans. Hamilton aura la lourde tâche de ramener l’écurie au sommet face à une concurrence féroce, notamment Red Bull qui domine actuellement la discipline.

Le Britannique devra également composer avec un coéquipier de haut niveau en la personne de Charles Leclerc. Les relations entre les deux pilotes seront déterminantes pour le succès de l’équipe. Hamilton devra trouver le bon équilibre entre collaboration et compétition interne.

Les ambitions de Ferrari avec Hamilton

En recrutant Lewis Hamilton, Ferrari affiche clairement ses ambitions pour les années à venir. L’écurie italienne vise ni plus ni moins que le titre mondial, qui lui échappe depuis trop longtemps à son goût.

Le président de Ferrari, John Elkann, n’a pas caché ses attentes : « Avec Lewis, nous avons l’opportunité d’écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Son talent et son expérience seront des atouts précieux pour atteindre nos objectifs ».

L’arrivée d’Hamilton s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de l’équipe. Ferrari a considérablement investi dans ses infrastructures, notamment avec la construction d’un nouveau simulateur de pointe. L’écurie a également recruté plusieurs ingénieurs de talent ces dernières années.

Le but est de créer un environnement propice au succès, en combinant l’expérience d’Hamilton et le talent de Leclerc. Ferrari espère ainsi redevenir l’écurie dominante qu’elle était au début des années 2000 avec Michael Schumacher.

L’impact sur le marché des transferts

Le transfert d’Hamilton chez Ferrari a provoqué un véritable séisme sur le marché des transferts en F1. Mercedes doit maintenant lui trouver un remplaçant de choix pour 2025. Plusieurs noms circulent, dont celui de Carlos Sainz, l’actuel pilote Ferrari qui se retrouve sans volant.

D’autres écuries pourraient profiter de ce mouvement pour renforcer leurs équipes. Red Bull, par exemple, pourrait être tenté de recruter un pilote expérimenté pour épauler Max Verstappen si Sergio Perez venait à partir.

Ce transfert pourrait également inciter d’autres pilotes à changer d’air. Dans un sport où la stabilité est souvent privilégiée, le choix d’Hamilton montre qu’il est possible de relever de nouveaux défis, même en fin de carrière.

L’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 s’annonce comme l’un des événements majeurs de l’histoire récente de la Formule 1. Ce transfert spectaculaire promet de redessiner le paysage de la discipline et d’offrir un nouveau souffle à la carrière du champion britannique. Reste à voir si cette association de prestige se traduira par des succès sur la piste. Une chose est sûre : tous les regards seront braqués sur la Scuderia et son nouveau pilote star lors de la saison 2025.