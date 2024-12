L’évolution du marché automobile : Top 10 des voitures les plus vendues dans le monde

Ce que vous devez retenir Même si elle reste de taille modeste en comparaison des constructeurs historiques, Tesla a réussi à positionner son modèle phare, le Model Y, comme le véhicule le plus vendu dans le monde en 2024.

En effet, le marché est en pleine mutation avec l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des modèles respectueux de l’environnement.

Décryptage des tendances et préférences des consommateurs en matière d’automobile au travers du top 10 des modèles les plus vendus à l’échelle mondiale.

Le classement des marques automobiles les plus prisées



Toyota, la marque japonaise, demeure un acteur dominant dans l’industrie automobile mondiale. Cependant, l’essor de Tesla, la marque américaine spécialisée dans les véhicules électriques, est à noter. Même si elle reste de taille modeste en comparaison des constructeurs historiques, Tesla a réussi à positionner son modèle phare, le Model Y, comme le véhicule le plus vendu dans le monde en 2024.

Les autres marques qui complètent le classement des autos les plus vendues comprennent également Ford, connue pour ses pick-ups robustes et ses véhicules familiaux.

Les 10 modèles de voitures les plus vendus



En 2023, ce sont pas moins de 78,3 millions d’autos qui ont été vendues sur toute la planète. C’est un chiffre en hausse de 10% par rapport à l’année précédente. Voici comment se compose le top 10 :

Tesla Model Y

Toyota Corolla

Ford F-Series

Honda Civic

Chevrolet Silverado

Toyota RAV4

Volkswagen Golf

Honda CR-V

Nissan Rogue/X-Trail

Tesla Model 3

Une transformation du marché automobile en cours



Les voitures électriques, les SUV et les modèles classiques dominent le classement mondial, reflétant les tendances actuelles du secteur. En effet, le marché est en pleine mutation avec l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation.

Le succès grandissant des véhicules électriques, tel que celui de Tesla, illustre cette évolution. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des modèles respectueux de l’environnement. Par ailleurs, le confort et la praticité des SUV continuent d’attirer les acheteurs.

Achat de voiture : Quelle disponibilité sur le marché local ?



Toujours selon ce classement, sept des dix voitures les plus vendues sont disponibles sur le marché local. Ceci témoigne de la diversité de l’offre automobile dans notre pays. Parmi ces autos populaires, on retrouve notamment deux pick-ups, quatre SUV et quatre berlines.