Les voitures les plus étranges de l’histoire automobile

L’histoire de l’automobile regorge de créations fascinantes et parfois déconcertantes. Certains véhicules ont marqué leur époque non pas par leurs performances, mais par leur design et leurs concepts particulièrement audacieux. Plongeons dans l’univers des automobiles les plus insolites qui ont sillonné nos routes.

Le Dymaxion : l’ovni routier des années 30

En 1933, Buckminster Fuller imagine un véhicule révolutionnaire baptisé Dymaxion. Cette création futuriste à trois roues, propulsée par un moteur V8 Ford placé à l’arrière, était censée préfigurer un véhicule multimodal capable de rouler, naviguer et voler. Sa configuration unique, avec deux roues avant motrices et une roue arrière directrice, lui conférait un rayon de braquage impressionnant mais une stabilité plus que douteuse. Sur les trois exemplaires construits, un seul a survécu après avoir servi de… poulailler !

L’Amphicar : entre terre et mer

Née en 1961, l’Amphicar représente une tentative audacieuse de créer un véhicule amphibie grand public. Équipée d’un moteur Triumph de 1200 cm3 développant 43 chevaux, elle pouvait atteindre 11 km/h sur l’eau et 110 km/h sur route. Son accélération restait modeste : il fallait patienter 40 secondes pour atteindre 100 km/h. La production s’est arrêtée en 1963, laissant derrière elle l’image d’un véhicule ni vraiment voiture, ni vraiment bateau.

La limousine Oldsmobile Jetway 707

American Quality Coach a créé cette limousine démesurée sur la base d’une Oldsmobile Toronado 1968. Conçue pour les transferts aéroportuaires, elle impressionne par ses dimensions hors normes. Ses modifications incluaient l’ajout de portes supplémentaires, un porte-bagages sur le toit et même un troisième essieu (non moteur). Un exemple parfait de l’exubérance automobile américaine.

La Bond Bug : le tricycle futuriste

En 1970, Reliant lance la Bond Bug, un véhicule trois roues au design avant-gardiste. Son moteur de 31 chevaux (plus tard porté à 32 chevaux) animait ce petit engin orange vif dépourvu de portes. Malgré son comportement routier amusant, son prix équivalent à celui d’une Mini quatre roues a considérablement limité son succès commercial.

Le Chevrolet SSR : l’inclassable

En 2003, Chevrolet présente le SSR (Super Sport Roadster), un véhicule défiant toute classification. Mi-pick-up, mi-cabriolet sport, il reste à ce jour le seul pick-up équipé d’un toit rigide rétractable. Son V8 de 5,3 litres, remplacé plus tard par un 6,0 litres de 390 chevaux, lui permettait d’abattre le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Malgré ces performances impressionnantes, son style atypique n’a pas convaincu, même sur le marché américain.

Ces véhicules illustrent parfaitement l’audace et la créativité des constructeurs automobiles à travers les époques. (Et dire que certains trouvent les voitures modernes extravagantes !) Ces créations, bien qu’aujourd’hui considérées comme des curiosités, témoignent d’une époque où l’innovation automobile ne connaissait pratiquement aucune limite.