Les voitures électriques qui dépassent 700 kilomètres d’autonomie en une seule charge

Si vous rêvez de parcourir de longues distances avec une voiture électrique sans avoir à vous arrêter pour recharger, il est temps de découvrir les modèles qui offrent plus de 700 kilomètres d’autonomie. La liste est encore réduite à seulement huit véhicules, mais elle regroupe les meilleures autonomies homologuées du marché.

Les débuts des véhicules électriques semblaient encore très limités avec des autonomies d’à peine 150 kilomètres par charge. Mais ces jours-là appartiennent désormais au passé. En quelques années seulement, les voitures électriques ont évolué pour devenir non seulement plus efficaces et puissantes, mais surtout, capables de rivaliser avec les voitures thermiques en matière de distance parcourue avec une seule charge.

Des autonomies qui dépassent les attentes

Les progrès réalisés dans le domaine des véhicules électriques sont impressionnants. Les moteurs sont devenus plus performants tout en réduisant la consommation énergétique, et les technologies de batteries ont permis d’atteindre des distances qui étaient impensables il y a quelques années. Ces avancées techniques rendent possible aujourd’hui d’obtenir des autonomies supérieures à 700 kilomètres sur une seule charge, plaçant les modèles qui suivent dans une catégorie à part.

Audi A6 e-tron : jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie

Le Audi A6 e-tron et sa version familiale, l’A6 Avant e-tron, figurent parmi les pionniers de cette nouvelle génération de voitures électriques à grande autonomie. Basés sur la plateforme PPE du groupe Volkswagen, ces modèles proposent des batteries de 83 kWh ou 100 kWh. Avec la batterie de plus grande capacité (94,4 kWh utilisables), l’Audi A6 e-tron peut atteindre jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie, tandis que l’A6 Avant e-tron propose une autonomie légèrement inférieure de 720 kilomètres.

IM L6 : la berline électrique chinoise qui frappe fort

Le marché européen attend l’arrivée de l’IM L6, une berline électrique du fabricant chinois SAIC. Ce modèle sera disponible avec deux variantes : une version à propulsion de 340 chevaux et une version plus puissante à quatre roues motrices et 787 chevaux. L’IM L6 promet une autonomie impressionnante allant jusqu’à 800 kilomètres grâce à une batterie à l’état solide, une technologie encore rare sur le marché.

Lucid Air Grand Touring : plus de 800 kilomètres confirmés

Si l’on parle des plus grandes autonomies, le Lucid Air Grand Touring mérite bien sa place. Bien que ce modèle ne soit pas encore disponible en France, il a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Avec une batterie de 113 kWh, cette berline électrique de luxe annonce une autonomie record de 824 kilomètres, selon les tests d’homologation rigoureux de l’EPA (Agence de protection de l’environnement américaine), souvent considérés comme plus réalistes que les normes européennes.

Mercedes EQS : le leader des autonomies en Europe

Le Mercedes EQS reste le véhicule électrique avec la plus grande autonomie vendue en Europe. Avec une batterie de 118 kWh, la version EQS 450+ de 360 chevaux peut parcourir jusqu’à 799 kilomètres sur une seule charge. Sa version plus puissante, l’EQS 500 4Matic, offre également une belle performance avec 777 kilomètres d’autonomie. Ces chiffres confortent la position de Mercedes en tant que leader dans le segment des berlines électriques haut de gamme.

Peugeot E-3008 : le SUV français dans la course

Le Peugeot E-3008, récemment mis à jour, est le seul SUV dans cette liste exclusive. Équipé d’un moteur de 231 chevaux, il propose une batterie de 96,9 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 701 kilomètres sur une seule charge. Ce modèle illustre bien les efforts des constructeurs français pour se positionner dans la course à l’autonomie.

Tesla Model 3 : un classique encore au sommet

La dernière version du Tesla Model 3, en configuration Long Range, reste l’une des voitures électriques les plus populaires en matière d’autonomie. Grâce à une batterie de 75 kWh et un moteur de 283 chevaux, le modèle Long Range peut atteindre une autonomie de 702 kilomètres, tout en ayant un faible consommation énergétique de 14,4 kWh/100 km.

Volkswagen ID.7 : la nouvelle berline performante

Le Volkswagen ID.7 est le modèle phare de la gamme électrique du constructeur allemand. Cette berline de segment E, équipée d’une batterie de 91 kWh (86 kWh utilisables), affiche une autonomie impressionnante de 707 kilomètres grâce à un moteur électrique de 286 chevaux. Son faible taux de consommation de 13,6 kWh/100 km contribue grandement à cette performance.

Xiaomi SU7 : le futur des berlines chinoises

Le Xiaomi SU7 vient compléter cette liste prestigieuse. Bien qu’il ne soit pas encore disponible sur le marché européen, ce modèle développé par le géant technologique chinois Xiaomi offre une autonomie de 700 kilomètres avec une batterie de 73,6 kWh. Dans sa version Pro, le SU7 promet même jusqu’à 830 kilomètres d’autonomie, tandis que le modèle Max avec une batterie de 101 kWh peut atteindre les 800 kilomètres.

Les voitures électriques avec une autonomie record

Ces huit modèles représentent le summum de la technologie actuelle en matière de mobilité électrique. Ils prouvent qu’il est désormais possible de parcourir de longues distances sans être freiné par les besoins de recharge fréquente. Voici un récapitulatif des voitures qui dépassent les 700 kilomètres d’autonomie :

Audi A6 e-tron : 750 km

IM L6 : 800 km

Lucid Air Grand Touring : 824 km

Mercedes EQS 450+ : 799 km

Peugeot E-3008 : 701 km

Tesla Model 3 Long Range : 702 km

Volkswagen ID.7 : 707 km

Xiaomi SU7 Pro : 830 km

Le développement rapide de la technologie des batteries et l’amélioration constante de l’efficacité énergétique des véhicules électriques montrent que l’avenir de la mobilité longue distance est déjà en marche.