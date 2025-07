Les voitures électriques polluent-elles vraiment moins ? Une nouvelle étude révèle la vérité

Ce que vous devez retenir Depuis que la transition vers l’électrique a commencé à faire parler d’elle, les doutes n’ont cessé de grandir autour de l’impact environnemental réel de ces nouvelles motorisations.

Depuis que la transition vers l’électrique a commencé à faire parler d’elle, les doutes n’ont cessé de grandir autour de l’impact environnemental réel de ces nouvelles motorisations. Les constructeurs et les institutions nous promettent un avenir plus propre, débarrassé des émissions polluantes, mais qu’en est-il vraiment ?

Cette transition semble désormais bien engagée. Les constructeurs automobiles enrichissent leurs gammes avec toujours plus de voitures électriques, et l’Union européenne prévoit d’interdire la vente de véhicules thermiques neufs d’ici la prochaine décennie. Mais une question persiste : ces véhicules sont-ils réellement plus respectueux de l’environnement, ou ne font-ils que déplacer le problème ailleurs ?

La fabrication des batteries, un point de controverse

L’un des arguments les plus fréquents des détracteurs de l’électromobilité concerne la production des batteries. Ils affirment que fabriquer une voiture électrique, et notamment sa batterie, génère plus de pollution que produire et utiliser une automobile thermique.

Certaines études semblent d’ailleurs confirmer cette thèse en partie. La construction d’un véhicule électrique demande effectivement plus d’énergie et de matières premières. Mais d’autres recherches soutiennent l’inverse, soulignant que les électriques restent globalement bien plus écologiques si l’on considère l’ensemble de leur cycle de vie.

Pour apporter des éléments de réponse à ce débat, une nouvelle étude de l’ICCT (International Council on Clean Transportation) vient éclairer la situation d’un jour nouveau.

73% d’émissions en moins sur l’ensemble du cycle de vie

Les résultats sont sans appel : les voitures électriques produisent en moyenne 73% d’émissions de dioxyde de carbone en moins tout au long de leur existence. Et ce, même en tenant compte de leur fabrication plus énergivore et polluante.

Certes, la production des véhicules thermiques s’avère moins impactante pour l’environnement lors de la phase de fabrication. Mais les électriques prennent l’avantage sur le long terme, avec une empreinte carbone nettement plus faible à l’usage.

Cette recherche s’appuie sur des données provenant de pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, l’Europe, la Chine et le Japon. L’approche garantit ainsi une vision globale et complète de la situation.

Des progrès encourageants dans la fabrication

Un aspect fascinant de cette étude révèle que la pollution liée à la production de batteries a diminué de 24% par rapport aux mesures de 2021. Cette amélioration s’explique par les avancées technologiques dans les procédés de fabrication et l’émergence d’alternatives aux traditionnelles batteries lithium-ion.

Les chercheurs ont aussi pris en compte d’autres facteurs influençant l’impact environnemental global : le type de carburant, l’état et l’entretien du véhicule, ainsi que ses caractéristiques techniques comparées à d’autres modèles du même segment.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Concrètement, les voitures à essence émettent 235 grammes d’équivalent CO₂ par kilomètre, tandis que les électriques se limitent à 63 grammes. Cette différence de 73% illustre clairement la supériorité environnementale des véhicules zéro émission.

Le constat devient encore plus frappant quand on intègre la production du carburant dans l’équation. La génération d’électricité pour les voitures électriques s’avère 78% moins polluante que la production de carburants pour les modèles thermiques.

Même si la fabrication des batteries nécessite beaucoup d’énergie et génère ses propres impacts environnementaux (notamment par l’extraction du lithium et d’autres matières premières), le bilan reste largement favorable aux électriques.

L’énergie renouvelable, l’atout majeur

L’étude révèle un aspect particulièrement intéressant : si une voiture électrique se recharge exclusivement grâce aux énergies renouvelables, ses émissions chutent encore davantage, à seulement 52 grammes de CO₂e/km.

Ce chiffre renforce l’idée qu’une transition massive vers l’électromobilité, accompagnée de sources d’énergie propres, représente véritablement un avenir plus durable pour nos déplacements. La clé réside donc autant dans le développement des véhicules électriques que dans la transformation de notre mix énergétique.

Au final, cette recherche apporte une réponse claire à la question qui divise : oui, les voitures électriques polluent moins que leurs homologues thermiques. Et cette différence ne fait que se creuser avec les progrès technologiques et le développement des énergies propres.