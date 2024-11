les ventes de voitures d’occasion explosent grâce à ce type de véhicules

Les ventes de voitures d’occasion ont connu une augmentation spectaculaire en octobre, atteignant un total de 201 460 unités. Depuis le début de l’année, les transactions sur ces véhicules de seconde main affichent une hausse de 9,4 %, avec un total de 1 720 627 unités.

le marché des voitures d’occasion en plein essor



En France, le marché des voitures d’occasion connaît une dynamique impressionnante. Cette tendance s’explique par l’envolée des prix des automobiles neuves qui pousse les acheteurs à se tourner vers des alternatives plus abordables. Le mois d’octobre a été marqué par une augmentation notable des ventes de voitures et SUV d’occasion, enregistrant un bond de 15,4 % par rapport au mois précédent.

Les chiffres indiquent qu’il se vend plus de deux voitures d’occasion pour chaque véhicule neuf écoulé (exactement 2,1), et les prévisions suggèrent que l’année pourrait se conclure avec plus de deux millions de véhicules usagés vendus, retrouvant ainsi les niveaux d’avant la pandémie.

les modèles récents en tête des ventes



L’analyse des ventes par ancienneté révèle que les acheteurs cherchent principalement des véhicules âgés d’un à trois ans. En octobre, ces modèles ont soutenu le marché avec une croissance impressionnante de 34,4 %. Les véhicules ayant moins d’un an ont également vu leurs ventes augmenter de 27,4 %.

Depuis le début de l’année, les transactions concernant les modèles entre zéro et trois ans cumulent un total de 245 553 unités vendues, soit une augmentation significative de 15,4 % par rapport à la même période l’an dernier. Cette demande accrue s’explique par le bon rapport qualité-prix qu’offrent ces véhicules relativement récents.

l’impact du renouvellement des flottes



Le renouvellement régulier des flottes par les loueurs et les opérateurs de leasing explique en partie l’abondance des offres sur le marché des voitures d’occasion récentes. Les ventes provenant du secteur locatif ont grimpé de 40,5 % en octobre et affichent une progression annuelle proche de 22 %.

Les transactions liées aux contrats de leasing arrivés à échéance ont également enregistré une forte hausse. En effet, elles ont augmenté de 40 % pendant le mois passé et affichent une croissance annuelle cumulée atteignant près de 20 % jusqu’en octobre.

l’essor des véhicules électrifiés



S’agissant des sources d’énergie alternatives, le marché secondaire joue un rôle crucial dans la démocratisation du zéro émission en rendant cette option plus accessible financièrement aux consommateurs. Les ventes de voitures électrifiées d’occasion connaissent ainsi une forte augmentation.

Même si les motorisations diesel dominent toujours les ventes avec la moitié du marché, les voitures électriques usagées ont progressé spectaculairement avec une hausse mensuelle enregistrée à hauteur de 58,5 %. Sur l’ensemble de l’année, elles affichent un bond considérable atteignant presque 65,8 %, totalisant ainsi 15 537 unités vendues.

les hybrides enchérissent leur popularité



Les hybrides rechargeables n’ont pas été en reste puisqu’ils ont vu leurs transactions grimper considérablement au cours du mois dernier. Avec une augmentation supérieure à 85 % rien qu’en octobre et un saut annuel approchant les 92 %, ces modèles comptabilisent jusqu’à présent un total impressionnant atteignant presque 24 878 unités écoulées depuis janvier.

L’attrait croissant pour ces alternatives éco-responsables témoigne non seulement d’une prise conscience environnementale mais aussi du désir grandissant chez beaucoup pour adopter dès aujourd’hui cette transition énergétique inéluctable demain.