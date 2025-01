Les transports en commun à l’heure du paiement sans contact : notre test complet

Ce que vous devez retenir Même facilité dans le bus 26 quelques minutes plus tard, puis dans le tramway T3 et enfin dans le RER A.

La révolution des paiements dans les transports en commun est en marche. Fini les files d’attente aux guichets et les tickets papier à valider – le paiement sans contact transforme radicalement notre façon de voyager. Notre équipe a testé ce nouveau système sur l’ensemble du réseau parisien.

Une expérience simplifiée au quotidien

Le principe est d’une simplicité déconcertante : il suffit de présenter sa carte bancaire ou son smartphone (via Apple Pay ou Google Pay) sur les valideurs. Plus besoin de ticket ni de pass Navigo – votre moyen de paiement devient directement votre titre de transport.

Notre périple a commencé dans le métro ligne 1 à Châtelet. Un simple tap de la carte bancaire sur le valideur et les portiques s’ouvrent instantanément. L’écran affiche « Bank Card » et le voyage peut débuter. Même facilité dans le bus 26 quelques minutes plus tard, puis dans le tramway T3 et enfin dans le RER A.

Les avantages concrets pour les usagers

Le système calcule automatiquement le tarif le plus avantageux. Une validation = un ticket t+ à 1,90€, mais si vous effectuez plusieurs trajets dans la journée, le montant est plafonné au prix du pass journalier (8,45€). Les correspondances sont prises en compte pendant 1h30.

Un autre point fort : plus de stress en cas de batterie de téléphone vide ou de pass Navigo oublié. Votre carte bancaire suffit. (À condition bien sûr d’avoir des fonds suffisants sur votre compte !)

Quelques points d’attention

Le système ne gère pas encore les tarifs réduits – seuls les tickets plein tarif sont disponibles. Les familles doivent utiliser une carte différente par personne. Les contrôles se font simplement en présentant le moyen de paiement utilisé au contrôleur équipé d’un terminal spécial.

Une technologie qui se généralise

Cette modernisation s’inscrit dans une tendance mondiale. Londres, Singapour ou encore Sydney ont déjà adopté des systèmes similaires avec succès. La RATP prévoit d’étendre progressivement le dispositif à l’ensemble de son réseau d’ici fin 2024.

L’objectif est clair : fluidifier les déplacements et réduire l’empreinte environnementale en supprimant les tickets papier. Un pas de plus vers une mobilité urbaine plus intelligente et durable.

Vous l’aurez compris, ce nouveau système change la donne pour les millions d’usagers quotidiens des transports en commun. Simple, rapide et pratique – il répond parfaitement aux besoins d’une ville en mouvement perpétuel.