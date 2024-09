Les transmissions automatiques révolutionnent l’expérience de conduite : tour d’horizon des innovations

L’évolution rapide des boîtes de vitesses automatiques transforme profondément le marché automobile français. De plus en plus sophistiquées, ces transmissions offrent désormais des performances remarquables tout en améliorant le confort de conduite. Découvrez les dernières avancées qui séduisent de plus en plus d’automobilistes.

La montée en puissance des transmissions à double embrayage

Les transmissions à double embrayage ont révolutionné le segment des boîtes automatiques ces dernières années. Parmi elles, la boîte DSG (Direct Shift Gearbox) développée par le groupe Volkswagen s’est imposée comme une référence.

Cette technologie utilise deux embrayages fonctionnant en alternance pour offrir des changements de rapports ultra-rapides, en seulement quelques millisecondes. Le premier embrayage gère les rapports impairs tandis que le second s’occupe des rapports pairs. Ainsi, le rapport suivant est toujours pré-engagé, ce qui explique cette réactivité exceptionnelle.

Initialement proposée en 6 vitesses, la boîte DSG existe désormais en version 7 rapports capable de supporter des couples élevés. Elle équipe de nombreux modèles du groupe comme les Volkswagen Golf, Audi A3 ou encore Skoda Octavia. Son fonctionnement très fluide et ses performances élevées en font l’un des choix privilégiés des conducteurs exigeants.

L’évolution des convertisseurs de couple

Si les boîtes à double embrayage ont marqué une rupture, les transmissions à convertisseur de couple traditionnelles ont su se réinventer. La boîte Steptronic de BMW en est un parfait exemple.

Développée en partenariat avec le spécialiste allemand ZF, cette transmission automatique à 8 rapports offre un niveau de raffinement exceptionnel. Les passages de vitesses sont quasiment imperceptibles, procurant un confort de conduite optimal. Mais elle sait aussi se montrer réactive lorsque le conducteur adopte une conduite plus sportive.

La Steptronic équipe la quasi-totalité de la gamme BMW, des berlines Série 3 aux imposants SUV X5 et X7. Elle contribue grandement à l’agrément de conduite qui fait la réputation de la marque bavaroise.

Les transmissions à variation continue : l’efficience avant tout

Bien que moins répandues en Europe, les transmissions à variation continue (CVT) séduisent par leur efficacité énergétique. Ce type de boîte automatique utilise un système de poulies et de courroie pour faire varier en continu le rapport de transmission.

Toyota a largement contribué à populariser cette technologie, notamment sur ses modèles hybrides comme la Prius. La CVT permet d’optimiser en permanence le régime moteur pour réduire la consommation de carburant.

Cependant, son fonctionnement particulier peut dérouter certains conducteurs. L’effet « patinage » ressenti lors des fortes accélérations et le bruit moteur constant sont souvent critiqués. C’est pourquoi Toyota a développé une version évoluée baptisée e-CVT, qui simule des passages de rapports pour une conduite plus naturelle.

La démocratisation des transmissions automatiques en france

Longtemps boudées par les automobilistes français, les boîtes automatiques connaissent un essor spectaculaire ces dernières années. Selon les chiffres du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), leur part de marché est passée de 20% en 2015 à près de 40% en 2024.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance :

– L’amélioration des performances et de la fiabilité des transmissions automatiques modernes

– La généralisation des systèmes d’aide à la conduite qui s’intègrent mieux avec une boîte automatique

– Le développement des motorisations hybrides et électriques, naturellement associées à des transmissions automatiques

– L’évolution des mentalités, avec une nouvelle génération de conducteurs moins attachée au changement manuel des vitesses

Les constructeurs français ont pris le virage de l’automatique. Renault propose par exemple sa boîte EDC à double embrayage sur de nombreux modèles comme la Clio ou le Captur. Peugeot et Citroën ont quant à eux opté pour la transmission EAT8 à convertisseur de couple développée avec le japonais Aisin.

Le futur des transmissions automatiques

L’avenir s’annonce prometteur pour les boîtes automatiques, avec plusieurs pistes d’évolution :

L’intégration accrue de l’intelligence artificielle permettra d’optimiser encore davantage les changements de rapports en fonction du style de conduite et des conditions de circulation. Des systèmes prédictifs utilisant les données GPS et les informations du véhicule sont déjà en développement.

La généralisation de l’électrification va également impacter les transmissions. Les motorisations 100% électriques utilisent généralement une boîte à rapport unique, mais les systèmes hybrides nécessitent des transmissions spécifiques. Le développement de boîtes automatiques dédiées aux véhicules hybrides rechargeables est un enjeu majeur pour les équipementiers.

Enfin, la course à la réduction des émissions pousse les constructeurs à développer des transmissions toujours plus efficientes. L’utilisation de nouveaux matériaux comme les polymères haute performance permet de réduire le poids et les frottements internes, améliorant ainsi le rendement global.

Les transmissions automatiques sont devenues un élément clé de l’industrie automobile moderne. Longtemps considérées comme un équipement de confort réservé aux voitures haut de gamme, elles s’imposent désormais sur tous les segments du marché grâce à leurs performances et leur efficacité énergétique. Cette évolution participe à la transformation profonde de notre rapport à l’automobile, où la technologie prend une place croissante pour améliorer l’expérience de conduite.