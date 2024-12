Les secrets des voitures électriques chinoises révélés par les Japonais

Ce que vous devez retenir Au cours des dernières années, le marché de l’automobile a été marqué par une mutation profonde avec l’essor des voitures électriques, et la Chine a su tirer son épingle du jeu.

les voitures électriques chinoises : une avancée fulgurante



Au cours des dernières années, le marché de l’automobile a été marqué par une mutation profonde avec l’essor des voitures électriques, et la Chine a su tirer son épingle du jeu. En dépassant le Japon, longtemps pionnier grâce à ses technologies hybrides développées par des entreprises comme Toyota et Nissan, la Chine s’est imposée comme un leader incontesté dans le domaine de l’électrification automobile. Ce changement de paradigme a suscité l’intérêt du Japon, qui cherche désormais à comprendre comment ces constructeurs chinois parviennent à offrir leurs modèles à des prix défiant toute concurrence.

Dans cette optique, l’Office Économique et Commercial du Japon a organisé plusieurs séminaires dédiés à l’analyse des véhicules chinois. L’objectif est clair : développer des stratégies efficaces pour regagner leur position sur le marché global. L’un des principaux acteurs de cette révolution est BYD, un géant de l’industrie automobile chinoise qui a récemment surpassé Tesla pour devenir le leader mondial des ventes de voitures électriques au troisième trimestre 2023.

analyse d’un modèle emblématique : le BYD Atto 3



Curieux de découvrir les secrets cachés derrière les tarifs attractifs des véhicules chinois, les experts japonais ont procédé au démontage détaillé d’un BYD Atto 3. Ce modèle électrique, vendu aux alentours de 37 990 euros en France mais proposé à moins de 20 000 euros en Chine, illustre parfaitement ce phénomène économique. En examinant cette voiture pièce par pièce, ils ont découvert que BYD adopte une approche intégrée unique dans sa chaîne de production.

L’une des clés réside dans la fabrication interne d’une grande partie des composants essentiels, minimisant ainsi les coûts liés aux fournisseurs externes et optimisant l’efficacité du processus d’assemblage. Cette méthode permet non seulement de réduire considérablement les dépenses opérationnelles mais aussi d’améliorer la compétitivité globale du produit final sur le marché international.

l’importance stratégique des batteries



Les batteries représentent une part importante du coût total de production d’une voiture électrique ; c’est pourquoi BYD investit massivement dans ce secteur clé. Actuellement deuxième fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques derrière CATL (une autre entreprise chinoise), BYD détient une part de marché globale significative avec 16,4% au cours des neuf premiers mois de 2024.

Cette capacité à produire ses propres batteries confère à BYD un avantage concurrentiel majeur car elle permet non seulement d’abaisser les coûts mais aussi d’assurer un approvisionnement stable et fiable nécessaire au développement rapide du marché automobile électrique chinois.

L’intégration technologique : E-Axle



En plus de sa maîtrise dans la fabrication interne et celle des batteries, BYD innove grâce au concept ‘E-Axle’. Ce module intègre pas moins de huit composants différents : moteur électrique performant; inversions sans faille; transmission optimisée; contrôleur intégré; chargeur AC embarqué; convertisseur DC innovant ainsi qu’un système sophistiqué gestionnaire batterie (BMS). La combinaison efficace entre ces éléments contribue largement à rendre possible cette réduction substantielle tarifaire.

Ainsi apparaît-il clairement que succès croissant constructeurs automobiles chinois repose sur stratégie intégrée combinée économies échelle – celles-ci permettent abaissement constant coûts unitaires production tout augmentant volume fabrication globale.