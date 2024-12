les programmes des championnats rallye pour 2025 révélés

Ce que vous devez retenir Après le rallye olympique, les concurrents se dirigeront vers le centre du pays pour participer au rallye Stéréo-Élisée, programmé du 31 mai au 1er juin.

Les passionnés de sport automobile peuvent se réjouir, car les calendriers des championnats de rallye sur terre et sur asphalte pour l’année 2025 ont été dévoilés. Ces compétitions promettent d’être palpitantes avec des courses qui mettront en avant la maîtrise technique et la puissance des véhicules engagés.

un calendrier riche pour le championnat de rallye sur terre

Le programme du 61e championnat national de rallye sur terre pour 2025 comprend quatre courses captivantes. Le coup d’envoi sera donné avec le prestigieux rallye olympique, une compétition qui célèbre sa 45e édition cette année. Prévu les 5 et 6 avril, ce rallye ouvrira la saison avec un parcours exigeant combinant vitesse et stratégie. Les amateurs de sensations fortes seront servis grâce à des tracés variés qui mettront à l’épreuve les pilotes et leur voiture.

Après le rallye olympique, les concurrents se dirigeront vers le centre du pays pour participer au rallye Stéréo-Élisée, programmé du 31 mai au 1er juin. Ce deuxième rendez-vous est particulièrement attendu car il marquera le retour d’une compétition historique dans le calendrier du championnat. Les paysages variés et les pistes sinueuses offriront un défi de taille aux équipes, leur demandant une précision sans faille ainsi qu’une adaptation constante aux conditions de route changeantes.

des nouveautés dans le championnat de rallye sur asphalte

Le calendrier du championnat national de rallye sur asphalte voit quelques changements par rapport à l’édition précédente. La saison débutera en fanfare avec le retour du légendaire rallye Centaure dans la région de Magnésie. Ce dernier se déroulera les 12 et 13 avril, apportant son lot d’adrénaline avec ses routes sinueuses et ses paysages spectaculaires. Les fans attendent impatiemment cette course emblématique connue pour ses virages serrés et ses défis techniques uniques.

Poursuivant son voyage à travers divers terrains, le championnat fera escale en Crète pour son 46e rallye prévu les 10 et 11 mai. Cette étape est réputée non seulement pour sa beauté scénique mais aussi pour la technicité requise afin de dominer les routes asphaltées locales. Avec des températures souvent élevées à cette période, la gestion thermique des véhicules sera cruciale pour espérer franchir la ligne d’arrivée en tête.

retours attendus et finales palpitantes

Un retour très attendu caractérisera cette saison : après trois années d’absence, l’Épirote Rally fera son grand come-back dans le championnat. Programmé les 14 et 15 juin, cette course devrait ravir tant les spectateurs que les participants par son tracé exigeant qui serpente à travers des régions pittoresques tout en offrant un spectacle hors norme aux amateurs de sports mécaniques.

Enfin, la clôture du championnat se fera en apothéose avec le très respecté 57ème DETH Rally prévu les 13 et 14 septembre. Reconnu comme une épreuve capitale dans le calendrier national, ce dernier événement combinera vitesse pure et finesse stratégique sur ses tronçons rapides entrecoupés de sections plus techniques nécessitant une grande habileté au volant ainsi qu’une parfaite coordination entre pilote et copilote.