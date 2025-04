Les pilotes et équipes de F1 qui ont besoin d’un nouveau souffle après les cinq premières courses

Le début de saison 2025 de Formule 1 a été marqué par un rythme effréné avec cinq courses en six semaines. Cette cadence infernale débute par un doubleheader suivi d’un triple rendez-vous, tous disputés à l’autre bout du monde – Australie, Chine, Japon, Bahreïn et Arabie Saoudite. Le championnat se déplace maintenant dans une autre direction des fuseaux horaires mondiaux, avec une semaine de pause avant et après le Grand Prix de Miami, première course isolée de la saison.

Si des pilotes comme le nouveau leader du championnat Oscar Piastri, le champion en titre Max Verstappen et le duo Williams composé de Carlos Sainz et Alex Albon s’épanouissent dans ce sprint de début de saison, d’autres apprécieront sans doute cette courte pause dans le calendrier pour se ressaisir.

Lando Norris et son besoin urgent de changement

C’est le cas le plus évident. Norris doit modifier toute la dynamique de sa saison, et vite.

Le Britannique avait démarré l’année conformément à son statut de favori : pole position et victoire en Australie, résistant dans une course chaotique sous la pluie pour s’imposer. Une performance qui semblait faire office de déclaration d’intentions. Mais depuis, on dirait que les roues se sont détachées de ses ambitions de titre. Il a enchaîné les erreurs, s’est montré très dur avec lui-même et même un peu critique envers sa monoplace.

À la sortie de ce triple rendez-vous, lui et Piastri comptent désormais le même nombre de victoires en carrière – cinq chacun – et Norris risque de voir son coéquipier australien s’échapper. Quel meilleur endroit pour renverser la vapeur que là où Norris a décroché la première de ces victoires il y a 12 mois ?

Le changement de mentalité chez McLaren, maintenant qu’elle fait figure de favorite pour le titre, est visible. Norris a confié à la télévision néerlandaise dimanche soir qu’il ne répéterait pas son escapade pré-Miami de l’an dernier, où des vidéos le montrant mixer sur un bateau avec Martin Garrix étaient devenues virales une semaine avant qu’il ne remporte sa première victoire en F1 sur le circuit qui serpente autour du Hard Rock Stadium.

« Je me bats pour un championnat, je ne peux pas me permettre de faire ces choses-là », a déclaré Norris. « Je dois rentrer à la maison et m’entraîner. Même si j’aimerais prendre un petit verre, je n’ai pas bu de l’année et j’en suis fier. »

Cela peut sembler insignifiant, mais l’importance d’une semaine loin du bruit associé au statut de prétendant au titre F1 traversant une mauvaise passe ne peut être sous-estimée. Norris doit en tirer profit. Il est trop tôt pour le qualifier de pilote en crise ; malgré ses performances décevantes par rapport à Piastri ces derniers temps, il n’est qu’à 10 points derrière, avec 19 courses à disputer. Mais quelque chose doit changer rapidement, sinon l’incapacité de Norris à saisir la plus grande opportunité de sa carrière en F1 lui collera à la peau.

Lewis Hamilton chez Ferrari : un début difficile

Il aura fallu six semaines, mais l’euphorie du transfert d’Hamilton chez Ferrari s’est bien et vraiment dissipée. En début de saison, l’excitation était à son comble, mais même une victoire au sprint en Chine n’a pas suffi à maintenir cet élan, la réalité s’imposant rapidement. L’Arabie Saoudite a été un autre week-end plat ; Hamilton était invisible en termes de rythme, tandis que son coéquipier Charles Leclerc décrochait le premier podium de la saison pour l’équipe.

Quand on lui a demandé s’il se sentait à l’aise avec la voiture pendant la course, Hamilton a répondu : « Pas une seule seconde. » Il a ajouté : « Clairement, la voiture est capable d’être P3, donc… Charles a fait du bon travail aujourd’hui, je ne peux pas blâmer la voiture. »

Ce n’est pas une nouvelle attitude pour Hamilton. Il a été vraiment dur avec lui-même à certains moments de ses trois dernières saisons chez Mercedes et, comme beaucoup de grands sportifs, a toujours eu du mal à gérer les moments où les choses ne fonctionnent pas. Et son manque actuel de connexion avec la Ferrari – qu’il ne pouvait toujours pas expliquer dimanche soir – reste le fil conducteur de son côté du garage.

Ferrari ne panique pas encore. Au-delà du sprint de Shanghai, il y a eu le relais intermédiaire à Bahreïn, où Hamilton a dit s’être senti vraiment en phase avec sa Ferrari rouge pour la première fois. Sans la voiture de sécurité qui a recalibré les stratégies de tout le monde, Ferrari aurait pu avoir une ou ses deux voitures en lice pour un podium. Le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, a évoqué ces deux exemples pour expliquer pourquoi il ne s’inquiète pas du lent démarrage d’Hamilton. Clairement, quand Hamilton et la voiture s’accordent, de bonnes choses sont possibles.

Hamilton n’apprécie pas beaucoup le circuit de Miami, mais avec un voyage à Imola, en terre Ferrari, comme prochaine course, ce serait le moment idéal pour trouver ses marques avec sa nouvelle voiture.

Jack Doohan et son avenir incertain chez Alpine

Il est difficile de comprendre la situation de Doohan. Pendant des semaines avant le début de la saison, des rumeurs suggéraient que le réserviste d’Alpine, Franco Colapinto, remplacerait Doohan à temps pour le Grand Prix de Miami. Ces spéculations se sont quelque peu apaisées, avec des informations indiquant que l’Australien aurait maintenant jusqu’à la pause estivale.

Alpine s’est montrée frustrée par les médias en raison de la persistance des rumeurs, mais le patron de l’équipe, Oliver Oakes, n’a jamais donné de réponse claire sur la question de savoir si Doohan terminerait la saison, créant ainsi une distraction inutile et auto-infligée. Doohan s’est retrouvé au milieu de tout cela, et on peut se demander à quel point cela a affecté sa forme en ce début d’année. Le nom de Doohan est naturellement sous les projecteurs, qu’un changement tardif de pilote se concrétise ou non. Williams a clairement prêté Colapinto à l’équipe avec une compréhension ou une conviction qu’il acquerrait une certaine expérience en course à un moment donné en 2025.

Les discussions autour de Colapinto ont aussi été intrigantes. Quand Yuki Tsunoda et Liam Lawson ont échangé leurs places dans les jours suivant la Chine, le nom de l’Argentin est revenu sur le tapis. Des médias de son pays natal ont rapporté que Red Bull était sur le point d’écarter complètement Lawson et d’engager Colapinto dans l’équipe junior, un scénario qui n’a jamais été envisagé par Red Bull selon plusieurs sources. L’apparition du nom de Colapinto dans ces reportages a rendu difficile la confiance dans certaines discussions émanant de son camp, et son statut de remplaçant éventuel de Doohan semble moins certain maintenant qu’il y a un mois, même si beaucoup dans le paddock supposent qu’une sorte d’accord existe pour plus tard dans l’année.

Ce sont toutes de bonnes nouvelles pour Doohan, qui mérite plus de temps pour prouver sa valeur en F1. Alpine s’est empressée de souligner à quel point elle a été impressionnée par lui à certains moments, mais ce n’est guère un début éclatant. Plusieurs choses ont joué contre lui, au-delà des accidents précoces. D’abord, la voiture d’Alpine n’a pas non plus été à la hauteur des promesses d’avant-saison jusqu’à présent. Ensuite, il y a le haut niveau de référence de son coéquipier Pierre Gasly, dont les sept points font la différence entre la neuvième place de l’équipe et la dernière au championnat. Enfin, il y a les bonnes performances d’autres rookies – Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar et Oliver Bearman, en particulier – en ce début d’année.

En supposant que Doohan ait la chance de courir à Miami, c’est plus que ce que la plupart pensaient qu’il obtiendrait il y a quelques semaines. Il doit l’utiliser comme une plateforme pour changer le récit sur la date d’expiration imminente de sa carrière en F1.

Le jeu des chaises musicales entre Lawson et Tsunoda

Il y a eu trois week-ends de course consécutifs depuis que Lawson a été remplacé par Tsunoda chez Red Bull, et Red Bull a de bonnes raisons de se sentir positive quant à cette décision.

Le rythme de Tsunoda a été encourageant. Son accrochage avec Gasly en Arabie Saoudite était malheureux, un crash classique du premier tour, et a gâché ce qui avait été une position de départ prometteuse. Dans le garage voisin, Lawson semble avoir pris en main sa voiture Racing Bulls, bien qu’il ait été surpassé par Hadjar jusqu’à présent – ce qui se comprend, vu la nature de son retour dans l’équipe sans aucun test.

Hadjar a vu Lawson s’améliorer rapidement au cours des 21 derniers jours. Après la course de dimanche, le rookie français a déclaré : « Ce week-end, il était vraiment, vraiment rapide. En qualifications, il a tiré le maximum de la voiture. Il devient définitivement plus fort maintenant, il me pousse vraiment tout comme Yuki me poussait aussi. »

Le patron de Racing Bulls, Laurent Mekies, a également déclaré que Lawson s’était réadapté à l’échange plus rapidement que l’équipe ne le pensait. Le Néo-Zélandais a eu la malchance de recevoir une pénalité de 10 secondes à Djeddah mais semblait être dans la meilleure forme depuis son retour dans l’équipe junior.

Quant à Tsunoda, il gère clairement la voiture et le rôle de coéquipier de Verstappen mieux que Lawson lors des deux premières courses. Ça a été un tourbillon pour Tsunoda et Lawson, et tous deux ont maintenant l’occasion de prendre du recul et de faire le point sur leur situation.

Aston Martin : la grande déception

Une équipe pour terminer cette liste. L’écurie de Lawrence Stroll est absolument nulle part en ce moment.

Il est clair qu’il y a beaucoup d’attention portée sur 2026, année sur laquelle le nouveau partenaire technique Adrian Newey se concentre principalement, mais il a tout de même été frappant de voir à quel point les voitures vert racing britanniques ont été hors du rythme. Trois courses sans points durant le triple rendez-vous ont fait mal, surtout après que Lance Stroll ait ouvert le compteur de l’équipe lors des deux premières manches. Le plus surprenant est que Fernando Alonso est l’un des quatre pilotes avec un zéro à côté de son nom au classement du championnat – les trois autres sont des rookies.

À propos de cette concentration sur 2026, c’est vrai pour toutes les équipes sur la grille. Alors qu’Aston Martin passe à un accord exclusif avec Honda, Red Bull jongle également avec sa monoplace 2025 et un tout nouveau projet de moteur pour 2026. Ce qui est peut-être plus rassurant pour Lawrence Stroll, c’est que les deux autres équipes qui apportent des changements majeurs pour la saison prochaine – Sauber, qui sera reprise par Audi, et Alpine, qui deviendra un client Mercedes – ont également connu des débuts assez anonymes, mais la F1 est une affaire de résultats et baisser les bras n’est jamais bon signe.

Voir, c’est croire. Aston Martin a beaucoup parlé de sa transformation en prétendant au titre dans un avenir proche, mais pour le moment, l’opération semble fonctionner un peu en-dessous de ses capacités.

Avec 19 courses encore à disputer et des changements techniques majeurs qui se préparent, ce début de saison mouvementé nous promet encore de nombreux rebondissements. (Qui aurait cru que Piastri prendrait les devants si tôt dans la saison?)