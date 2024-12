Les nouveaux véhicules tout-terrain renforcent la police grecque

Ce que vous devez retenir La police grecque a récemment renforcé ses capacités opérationnelles grâce à l’acquisition de 19 nouveaux véhicules Ford Ranger, destinés aux équipes de prévention et de répression de la criminalité.

La police grecque a récemment renforcé ses capacités opérationnelles grâce à l’acquisition de 19 nouveaux véhicules Ford Ranger, destinés aux équipes de prévention et de répression de la criminalité.

La police grecque a fait l’acquisition de ces véhicules dans le cadre du programme d’amélioration des forces de l’ordre, financé en partie par l’Union Européenne. L’objectif principal est d’améliorer les interventions dans des zones difficiles d’accès ou potentiellement dangereuses. Les Ford Ranger sont ainsi parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des équipes OPKE (Unités Spéciales de Prévention et Répression). Le modèle choisi est le Ford Ranger Double Cab, connu pour sa robustesse et sa polyvalence.

Les véhicules sont équipés du moteur EcoBlue 2.0 litres turbo diesel, offrant une puissance de 170 chevaux et un couple impressionnant de 405 Nm. Cette motorisation est couplée à une boîte manuelle à six vitesses, ce qui permet une maîtrise parfaite du véhicule dans toutes les situations. La version choisie pour ces opérations est l’XLT, qui offre un bon compromis entre performance et fonctionnalités adaptées aux missions policières.

Le Ford Ranger Double Cab se distingue par ses capacités tout-terrain exceptionnelles. Doté d’un système avancé de transmission intégrale, il peut affronter sans difficulté les terrains les plus hostiles. De plus, il offre une capacité de charge utile d’une tonne, ce qui est idéal pour transporter le matériel nécessaire lors des interventions. Sa capacité de remorquage atteint jusqu’à 3 500 kg, ce qui en fait un atout indispensable pour les missions nécessitant le transport d’équipements lourds.

En matière d’équipement spécifique pour la police, ces véhicules ont été configurés pour répondre à toutes les exigences opérationnelles des agents sur le terrain. Cela inclut des systèmes de communication avancés, un éclairage supplémentaire pour les opérations nocturnes ainsi que des équipements médicaux d’urgence.

L’ajout de ces Ford Ranger au parc automobile policier souligne l’importance accordée par la Grèce à la sécurité intérieure et à la lutte contre la criminalité organisée. Les équipes OPKE sont souvent en première ligne lors d’opérations complexes visant à neutraliser les réseaux criminels dans tout le pays. Avec ces nouveaux moyens logistiques, elles seront mieux préparées pour faire face aux défis sécuritaires contemporains.

Cet achat s’inscrit dans un cadre plus large où la modernisation des équipements policiers est essentielle pour garantir efficacité et réactivité face aux menaces grandissantes. La fiabilité et la durabilité du Ford Ranger en font un outil indispensable pour atteindre ces objectifs ambitieux.