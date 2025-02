Les nouveaux utilitaires électriques Renault dévoilés

Ce que vous devez retenir Le Trafic E-Tech, l’Estafette E-Tech et le Goelette E-Tech seront tous produits en France, dans l’usine Renault de Sandouville en Normandie.

Renault marque l’histoire de sa division véhicules utilitaires avec une triple révolution électrique. Le constructeur français s’apprête à transformer radicalement son offre de véhicules utilitaires légers (VUL) en présentant trois nouveaux modèles 100% électriques qui rendront hommage à son riche patrimoine.

Une renaissance électrique historique

La marque au losange a choisi de ressusciter des noms mythiques pour sa nouvelle gamme d’utilitaires électriques. Le Trafic E-Tech, l’Estafette E-Tech et le Goelette E-Tech seront tous produits en France, dans l’usine Renault de Sandouville en Normandie. Ces véhicules s’appuieront sur l’architecture SDV (Software Defined Vehicle) développée par Ampere, la filiale électrique du groupe.

Une technologie de pointe pour les professionnels

L’architecture SDV représente une avancée majeure dans la conception de véhicules intelligents. Elle offre une flexibilité exceptionnelle, une ergonomie optimisée et une connectivité avancée. Les professionnels pourront personnaliser leurs véhicules selon leurs besoins spécifiques, tout en bénéficiant de coûts d’exploitation réduits.

Le Trafic E-Tech : l’évolution d’une légende

La quatrième génération du Trafic, désormais en version E-Tech, perpétue l’héritage d’un modèle qui a déjà séduit plus de 2,5 millions de clients depuis les années 80. Avec une hauteur inférieure à 1,90 mètre, il garantit un accès facile aux parkings souterrains. Son design modernisé conserve les lignes caractéristiques du modèle, agrémentées d’un becquet arrière distinctif.

Le Goelette E-Tech : la polyvalence réinventée

Le Goelette, commercialisé initialement de 1956 à 1965, renaît en version électrique. Robuste et adaptable, il sera proposé en trois versions différentes pour répondre aux besoins variés des professionnels. Cette nouvelle interprétation conserve l’esprit pratique et polyvalent qui a fait le succès de son ancêtre.

L’Estafette E-Tech : le charme vintage électrifié

L’Estafette E-Tech réinterprète le célèbre van Renault qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires entre 1959 et 1980. Avec ses 5,27 mètres de long et 1,92 mètre de large, il est parfaitement dimensionné pour la ville. Sa hauteur de 2,60 mètres permet à une personne mesurant jusqu’à 1,90 mètre de circuler aisément entre la cabine et l’espace de chargement. Une porte arrière à rideau facilite l’accès au compartiment de charge.

Une collaboration stratégique

Ces trois véhicules sont le fruit d’une collaboration entre Renault et Flexis, une entité indépendante créée par Renault Group, Volvo Group et CMA CGM. Leur commercialisation est prévue pour 2026, avec des spécifications techniques qui seront dévoilées progressivement.

