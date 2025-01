Les nouveaux modèles Renault attendus en 2025

Ce que vous devez retenir 2025 s’annonce comme une année charnière pour Renault avec le déploiement de sa stratégie ‘Renaulution’ et le lancement de plusieurs modèles emblématiques qui marqueront un tournant dans l’histoire de la marque au losange.

La renaissance électrique des icônes

Le constructeur français prépare un véritable feu d’artifice pour 2025 avec l’arrivée de deux modèles particulièrement attendus : les Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech. Ces réinterprétations modernes de véhicules mythiques s’inscrivent dans la volonté du groupe d’électrifier sa gamme tout en capitalisant sur son patrimoine.

La Renault 5 E-Tech en détail

Avec ses 3,92 mètres de long, la nouvelle R5 électrique conserve un gabarit urbain idéal. Son design néo-rétro rend un magnifique hommage à l’originale des années 80 (j’avoue avoir eu un petit pincement au cœur en découvrant ses lignes). Basée sur la plateforme AmpR Small, elle propose trois motorisations électriques de 95, 120 et 150 chevaux. Les batteries de 40 ou 52 kWh permettront respectivement 300 et 400 kilomètres d’autonomie. Son rayon de braquage de 10,3 mètres promet une agilité remarquable en ville.

La Renault 4 E-Tech, le retour d’une légende

Le mythique 4L revient sous la forme d’un SUV compact électrique partageant sa base technique avec la R5. Son style distinctif marie subtilement références historiques et modernité. Les motorisations et batteries sont identiques à celles de sa cousine R5. Son positionnement légèrement premium la place en concurrence directe avec le Peugeot e-2008. Son lancement est prévu pour mars 2025.

Les évolutions de la gamme existante

Le Megane E-Tech bénéficiera d’un restylage comprenant une nouvelle signature lumineuse et une calandre modernisée. Une version sportive Esprit Alpine viendra enrichir la gamme. L’Austral suivra le même chemin avec des évolutions esthétiques et l’intégration d’un nouveau système multimédia avec double écran en L. Les motorisations hybrides gagneront en puissance et en efficience.

La future Twingo électrique se précise

Bien que son lancement soit programmé pour 2026, la nouvelle Twingo électrique pourrait être dévoilée fin 2025. Cette citadine zéro émission, dont le prix de base devrait se situer sous les 20 000 euros, illustre la volonté de Renault de démocratiser la mobilité électrique. Pour maintenir ce positionnement tarifaire agressif, le constructeur s’est associé à des partenaires chinois pour le développement, tandis que les batteries LFP seront fournies par CATL et LG.

L’année 2025 marquera donc un tournant majeur dans l’histoire de Renault, avec une gamme profondément renouvelée et électrifiée. La marque française mise sur un subtil équilibre entre héritage et innovation pour séduire une nouvelle génération d’automobilistes (et ravir les nostalgiques comme moi).