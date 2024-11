les moteurs diesel sont-ils vraiment condamnés ? découvrez les vérités choquantes

Les moteurs diesel, autrefois plébiscités pour leur efficacité et leur durabilité, traversent aujourd’hui une période tumultueuse. Dans cet article, nous démêlons le vrai du faux parmi les idées reçues qui entourent ces véhicules.

le déclin des ventes de voitures diesel



La part de marché des voitures diesel a connu une baisse significative ces dernières années en France. En 2024, leur part n’atteint que 10 %, alors qu’elles dominaient autrefois le marché des voitures neuves. Cette chute s’explique principalement par la mauvaise réputation des moteurs diesel et la promotion croissante des véhicules électriques, perçus comme plus écologiques.

Le moteur à essence semble mieux résister à cette tendance avec une part de marché en France toujours établie autour de 38 %. Les fausses informations circulant sur les moteurs diesel contribuent également à leur déclin. Nous allons examiner sept mythes courants qui entourent ces véhicules.

une augmentation prévue du prix du diesel



À partir de 2025, il est prévu d’aligner le prix du diesel sur celui de l’essence avec une augmentation de 0,10 € par litre. Cette mesure vise à inciter davantage le passage aux alternatives plus propres comme l’électrique.

L’idée que le diesel est plus coûteux à entretenir est souvent exagérée. Bien que certaines pièces détachées soient plus chères, la longévité supérieure des moteurs diesel permet d’accumuler plus de kilomètres avant d’atteindre la fin de vie utile du véhicule.

des moteurs moins bruyants et plus propres



Aujourd’hui, les innovations technologiques ont transformé les anciens modèles bruyants et polluants en versions bien plus respectueuses de l’environnement. Les filtres à particules et la réduction catalytique sélective (SCR) ont considérablement réduit les émissions polluantes.

Les idées reçues selon lesquelles les moteurs diesel sont moins puissants ne sont plus valides. Grâce aux turbocompresseurs modernes, ces moteurs peuvent atteindre des niveaux de puissance comparables voire supérieurs à ceux des moteurs essence équivalents.

démarrage facilité par temps froid



Les progrès dans l’injection électronique et l’utilisation de bougies de préchauffage ont amélioré le démarrage des véhicules diesel par temps froid. Ces avancées réduisent l’écart entre les performances hivernales des diesels et celles des essences.

L’utilisation d’huile végétale comme carburant est un sujet mal compris. Si certains biocarburants intègrent effectivement ce type d’huile pour réduire les émissions, il est déconseillé d’en verser directement dans le réservoir sous peine d’endommager gravement le moteur.

performance en altitude



Les diesels excellent souvent dans les environnements où l’air est plus rare grâce aux turbocompresseurs qui compensent la faible densité en oxygène. Bien qu’une légère baisse de puissance puisse être perçue, ils restent performants dans ces conditions.

Enfin, laisser tourner un moteur diesel au ralenti pour le chauffer est inutile avec les modèles actuels qui permettent un démarrage immédiat sans risque pour le moteur.