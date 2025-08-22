Les marques les plus précieuses pour 2025 : Quelle entreprise surprise se retrouve en tête ?

Ce que vous devez retenir Selon la recherche basée sur les données de capitalisation fournies par les entreprises, la première marque au niveau mondial est Tesla, avec une évaluation à 944 milliards d’euros.

Malgré des turbulences récentes, notamment en raison de l’implication de son dirigeant dans la sphère politique et des baisses de ventes aux États-Unis et en Europe, la force de la marque repose sur sa reconnaissance et son expertise en matière de technologie électrique.

Ces entreprises, qui n’étaient guère présentes sur le marché européen il y a quelques années, sont désormais en mesure de rivaliser avec Tesla, avec des capitalisations respectives de 150 milliards d’euros et 114 milliards d’euros.

Les marques d’automobiles les plus précieuses pour 2025

L’univers de lautomobile traverse une période de transformations majeures. D’un côté, la motorisation électrique s’impose progressivement, avec l’échéance de linterdiction de vente de véhicules thermiques prévue pour 2035. De l’autre, de nouvelles marques en provenance d’Asie, notamment de Chine, commencent à capter des parts de marché significatives.

Les acteurs de cette industrie s’affrontent sur divers fronts, où les ventes et les nouveaux modèles sont déterminants. Mais ces éléments ne sont pas les seuls indicateurs de survie dans ce paysage qui se teinte de vert. L’analyse des valeurs de capitalisation boursière révèle également des aspects intéressants. Une étude récente a mis en lumière les marques automobile les plus précieuses, offrant ainsi un panorama surprenant.

Le classement des marques en 2025

Selon la recherche basée sur les données de capitalisation fournies par les entreprises, la première marque au niveau mondial est Tesla, avec une évaluation à 944 milliards d’euros. Malgré des turbulences récentes, notamment en raison de l’implication de son dirigeant dans la sphère politique et des baisses de ventes aux États-Unis et en Europe, la force de la marque repose sur sa reconnaissance et son expertise en matière de technologie électrique. Tesla a été parmi les pionnières à miser exclusivement sur l’électrique, ce qui justifie sa position actuelle.

En seconde position, on trouve Toyota, qui reste l’un des noms les plus puissants sur le marché. L’entreprise confirme une nouvelle fois sa prédominance dans les ventes mondiales. Associée à l’fiabilité et à la qualité, la marque japonaise continue à séduire de nombreux acheteurs.

Les véritables surprises proviennent des marques chinoises Xiaomi et BYD, qui occupent respectivement la troisième et la quatrième place. Ces entreprises, qui n’étaient guère présentes sur le marché européen il y a quelques années, sont désormais en mesure de rivaliser avec Tesla, avec des capitalisations respectives de 150 milliards d’euros et 114 milliards d’euros. La Ferrari, avec 68 milliards d’euros, complète le top cinq, la seule marque européenne à figurer dans ce classement.

Le tableau est complété par des acteurs traditionnels tels que BMW, Mercedes, Volkswagen, General Motors, Porsche, Ford et Honda, qui constatent que leur avance par rapport aux nouvelles marques chinoises s’amenuise. On observe également l’essor d’entreprises indiennes comme Maruti Suzuki, Mahindra et Tata Motors, qui renforcent l’idée que l’Inde entre dans la danse. En outre, des groupes tels que Hyundai-Kia, Stellantis et SAIC sont également présents dans le paysage.

La cartographie des 20 marques automobiles les plus précieuses

Pour faire un zoom sur la situation de 2025, voici la répartition des 20 premières marques en fonction de leur capitalisation boursière :

Tesla – 944 milliards d’euros

Toyota – 215 milliards d’euros

Xiaomi – 150 milliards d’euros

BYD – 114 milliards d’euros

Ferrari – 68 milliards d’euros

BMW – 54 milliards d’euros

Mercedes-Benz – 51 milliards d’euros

Volkswagen – 50 milliards d’euros

General Motors – 45 milliards d’euros

Porsche – 42 milliards d’euros

Maruti Suzuki – 39 milliards d’euros

Mahindra – 38 milliards d’euros

Ford – 38 milliards d’euros

Honda – 38 milliards d’euros

Hyundai – 33 milliards d’euros

Kia – 25 milliards d’euros

Seres Group – 25 milliards d’euros

SAIC Engine – 25 milliards d’euros

Tata Motors – 24 milliards d’euros

Stellantis – 24 milliards d’euros

Les enseignements de la recherche

Cette étude souligne un double constat. D’un côté, l’investissement audacieux et précoce de Tesla dans le secteur électrique continue à porter ses fruits. De l’autre, l’expansion fulgurante des constructeurs chinois montre que le paysage automobile pourrait bien voir des changements notables dans un avenir proche.

La Chine dispose d’un net avantage dans le domaine des véhicules électriques. Avec un accès direct à de nombreuses matières premières indispensables à la fabrication des batteries et des coûts de main-d’œuvre moins élevés, les marges bénéficiaires sont ainsi significativement renforcées. Par ailleurs, le gouvernement chinois continue d’adopter des mesures favorables à l’essor du marché des véhicules électriques, créant ainsi un terreau fertile pour le développement accéléré des entreprises automobiles.

Ce qui est certain, c’est que ces dynamiques en jeu risquent d’avoir des conséquences profondes sur l’ensemble du secteur automobile dans les années à venir, et il sera passionnant d’observer ces évolutions.

À lire aussi