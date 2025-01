Les Hyundai Inster et Inster Cross font sensation au Salon de l’automobile de Bruxelles

Ce que vous devez retenir En seulement 18 minutes, la batterie passe de 10% à 80% – le temps d’un café et d’une viennoiserie.

Au cœur du prestigieux Salon de l’automobile de Bruxelles 2025, Hyundai dévoile ses dernières pépites électriques : l’Inster et l’Inster Cross. Ces nouveaux modèles incarnent la vision avant-gardiste du constructeur coréen pour la mobilité urbaine de demain.

L’Inster, la citadine électrique réinventée

Avec son design audacieux et ses lignes sculptées, l’Inster bouscule les codes de la citadine électrique. Ce modèle compact propose une autonomie impressionnante de 370 kilomètres en cycle WLTP. Un rayon d’action qui devrait rassurer les plus sceptiques (fini l’angoisse de la panne en pleine ville!).

La recharge rapide fait partie des atouts majeurs de ce modèle. En seulement 18 minutes, la batterie passe de 10% à 80% – le temps d’un café et d’une viennoiserie. L’Inster intègre aussi la technologie V2L (Vehicle-to-Load) permettant d’alimenter des appareils électriques externes. Imaginez pouvoir recharger votre ordinateur portable ou même faire fonctionner une machine à café lors d’un pique-nique improvisé!

L’Inster Cross, l’aventurière urbaine

La version crossover, baptisée Inster Cross, se distingue par son caractère baroudeur assumé. Avec une garde au sol rehaussée et des protections de carrosserie spécifiques, elle s’adapte aussi bien aux ruelles pavées qu’aux chemins de campagne. Son autonomie de 360 kilomètres (WLTP) permet d’envisager sereinement les escapades du week-end.

La finition exclusive Amazonas Green Matte et les rails de toit intégrés renforcent son style aventurier. L’habitacle conjugue matériaux durables et technologies dernier cri, avec un système multimédia ultra-intuitif et des aides à la conduite de dernière génération.

Le concept Initium, l’hydrogène dans le sang

Hyundai profite du salon pour présenter l’Initium, un concept-car à pile à combustible hydrogène. Avec une autonomie estimée à plus de 650 kilomètres et une puissance de 150 kW, ce prototype préfigure la prochaine génération de véhicules FCEV de la marque.

L’Initium adopte le nouveau langage stylistique « Art of Steel », mariant robustesse et raffinement. Son design avant-gardiste et ses solutions techniques innovantes (comme la fonction V2L) en font un véritable laboratoire roulant des technologies futures.

Une stratégie hydrogène ambitieuse

L’engagement de Hyundai dans l’hydrogène ne se limite pas à l’automobile. La marque, à travers sa division HTWO, développe un écosystème complet autour de cette énergie propre. L’objectif? Atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Les Inster et Inster Cross devraient arriver sur le marché français au second semestre 2025. Les prix devraient débuter aux alentours de 35 000 € pour l’Inster et 38 000 € pour l’Inster Cross (bonus écologique non déduit). Une tarification qui devrait permettre à ces modèles de se faire une place sur le marché des véhicules électriques compacts.