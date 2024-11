Les grands perdants d’octobre : ces voitures qui ont chuté le mois dernier

En octobre 2024, plusieurs modèles automobiles ont enregistré des baisses dramatiques de leurs ventes en France. Bien que ces véhicules ne figurent pas parmi les moins vendus du marché, ils ont tous connu une diminution des immatriculations de plus de 70%.

une augmentation globale des ventes en octobre



Le mois d’octobre a été marqué par une augmentation générale des immatriculations de voitures en France, avec une hausse de 7,2%, représentant un total de 83 472 unités vendues. Ce rebond est notable dans un contexte où les chiffres cumulés pour l’année atteignent 828 462 nouvelles unités enregistrées, soit une amélioration de 4,9% par rapport à la même période l’année précédente.

En tête des ventes, la Dacia Sandero continue de dominer le marché français. Avec déjà 8 300 unités d’avance sur sa rivale la plus proche, la Toyota Corolla, la Sandero semble bien partie pour être couronnée voiture la plus vendue de l’année dans l’hexagone.

domination du marché par Toyota



Toyota s’impose à nouveau comme le champion des immatriculations en France. Avec 8 918 unités écoulées au cours du mois d’octobre, la marque japonaise consolide sa position en tant que leader annuel du marché automobile français. Elle devance largement Volkswagen avec une différence significative de 23 625 unités.

Ce succès souligne la popularité croissante de Toyota en France, qui bénéficie notamment d’une gamme diversifiée et innovante répondant aux attentes variées des consommateurs français.

les modèles en chute libre



Derrière ce tableau positif se cachent quelques contre-performances notables. Les données révèlent que certains modèles ont souffert d’une baisse drastique de leurs ventes. Parmi eux, le Citroën C3 a vu ses immatriculations chuter de 72,96%, avec seulement 371 unités vendues en octobre. En dépit d’un cumul annuel atteignant 12 740 unités, cette baisse reste préoccupante pour le constructeur français.

Le Citroën C3 Aircross n’est pas épargné non plus, enregistrant une baisse de 77,43% avec seulement 121 unités vendues sur ce même mois. Ce modèle pourtant apprécié pour sa polyvalence et son design distinctif semble connaître un passage à vide surprenant cette année.

des voitures électriques à la peine



L’engouement pour les voitures électriques semble marquer le pas si l’on se fie aux dernières statistiques. Le BMW iX3 a vu ses ventes s’effondrer avec une chute impressionnante de 75%, tandis que le Volkswagen ID.4 n’a vendu que 36 unités (-80,95%). Ces chiffres pourraient indiquer un certain essoufflement dans ce segment pourtant crucial pour l’avenir écologique du secteur automobile.

D’autres modèles tels que le Smart #1 et le Dacia Spring accusent également des reculs significatifs avec respectivement -84,96% et -94,4%. Ces baisses interpellent et suscitent des interrogations quant aux stratégies commerciales mises en place autour des véhicules électriques.

le cas emblématique du Suzuki Jimny



Enfin, le Suzuki Jimny détient tristement le record du modèle ayant subi la plus forte diminution des ventes en octobre avec seulement deux exemplaires vendus (-96,61%). Malgré un total annuel atteignant tout juste les 456 unités immatriculées depuis janvier dernier, ce véhicule iconique peine manifestement à séduire davantage les acheteurs français cette année.

S’il est difficile d’expliquer précisément ces tendances sans davantage d’analyses contextuelles approfondies sur chaque modèle concerné (prix trop élevés ? concurrence accrue ?), il est clair que certains segments peinent actuellement à tirer leur épingle du jeu malgré un cadre global relativement favorable au secteur automobile français cet automne.