Les cinq meilleurs moteurs 4 cylindres européens de l’histoire

Les constructeurs européens ont une longue tradition de moteurs 4 cylindres performants. Bien que ce type de moteur reste le plus utilisé aujourd’hui, certains modèles du passé et du présent se distinguent comme de véritables joyaux de l’ingénierie automobile. Découvrons ensemble les cinq meilleurs moteurs 4 cylindres que les marques européennes ont produits au fil de l’histoire.

Alfa Romeo Twin Spark 16V : l’innovation au service de la performance

Le Twin Spark d’Alfa Romeo ouvre notre liste avec son approche novatrice. À une époque où la suralimentation n’était pas encore la norme, Alfa Romeo a trouvé une solution ingénieuse pour augmenter les performances de ses moteurs :

– Configuration avec double bougie d’allumage par cylindre

– Combustion plus efficace du carburant

– Amélioration du rendement et réduction de la consommation

Caractéristiques principales :

– Cylindrées de 1,4 à 2,0 litres

– Puissances allant de 120 à 165 ch

– Utilisé dans de nombreux modèles emblématiques comme l’Alfa Romeo 147 et 156

Ce moteur, initialement développé pour la compétition, a su séduire par son caractère sportif et son efficacité.

BMW S14 : le cœur battant de la première M3

Le S14 de BMW occupe une place particulière dans l’histoire de la marque bavaroise. Contrairement à la tradition des moteurs 6 cylindres en ligne pour les modèles M, ce 4 cylindres a propulsé la légendaire BMW M3 E30 :

– Bloc de 2,3 litres à l’origine, développant 200 ch

– Évolutions successives jusqu’à 2,5 litres et 238 ch

– Poids contenu de la M3 E30 (1200 kg) permettant des performances exceptionnelles

Le S14 s’est illustré en compétition :

– Victoires en DTM

– Succès en rallye

– Multiples victoires aux 24 Heures du Nürburgring et de Spa

– Base du moteur M12 utilisé en Formule 1

Ce moteur incarne la philosophie BMW : allier performance et légèreté.

Mercedes M139 : la puissance à l’état pur

Passons au présent avec le M139 de Mercedes, présenté en 2019 comme le 4 cylindres le plus puissant de l’histoire :

– Bloc 2.0 litres développant 421 ch et 500 Nm de couple

– Équipe les modèles Mercedes-AMG A 45 S, GLA 45 S et CLA 45 S

– Performances exceptionnelles : 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes

Bien que détrôné depuis, ce moteur reste une référence en termes de puissance spécifique pour un 4 cylindres de série.

Saab B234 : la discrétion performante

Saab, marque disparue mais non oubliée, nous a laissé le B234, moteur emblématique du 9000 Aero :

– Bloc 2,3 litres développant 225 ch

– Performances remarquables pour l’époque : 0 à 100 km/h en 6,7 secondes

– Alliance parfaite entre confort et sportivité

Ce moteur incarne l’esprit Saab : des performances élevées dans une carrosserie discrète et élégante.

Volkswagen EA888 : l’évolution permanente

Le EA888 de Volkswagen clôt notre liste. Lancé en 2008, il n’a cessé d’évoluer depuis :

– Actuellement en version ‘Evo4’

– Technologie de pointe : double arbre à cames, 4 soupapes par cylindre, distribution variable…

– Grande polyvalence : utilisé dans de nombreux modèles du groupe VAG (Seat León, Skoda Yeti, Golf GTI, Audi S3…)

Caractéristiques principales :

– Bloc 2.0 litres

– Excellent équilibre entre performances et efficience

– Grande fiabilité

Le EA888 illustre parfaitement la philosophie Volkswagen : un moteur polyvalent, performant et fiable, capable de s’adapter à différents types de véhicules.

En conclusion, ces cinq moteurs 4 cylindres européens démontrent la richesse et la diversité de l’ingénierie automobile du Vieux Continent. Chacun à sa manière, ils ont marqué l’histoire de l’automobile, que ce soit par leur innovation technologique, leurs performances exceptionnelles ou leur polyvalence. Ils prouvent que même avec « seulement » quatre cylindres, il est possible de créer des moteurs passionnants et performants, capables de rivaliser avec des blocs plus imposants.