Les 7 meilleurs SUV hybrides à acheter en France en 2024

Le marché automobile français voit la popularité des SUV hybrides continuer de croître en 2024. Alliant praticité, économie et respect de l’environnement, ces véhicules séduisent de plus en plus d’acheteurs. Découvrez notre sélection des 7 meilleurs modèles disponibles actuellement.

Toyota Yaris Cross : le best-seller nippon

La Toyota Yaris Cross s’impose comme l’un des SUV hybrides les plus plébiscités en France. Ce modèle compact reprend la formule gagnante de la Yaris classique en l’adaptant au format SUV, avec un design plus affirmé et des dimensions plus généreuses.

Sous le capot, on retrouve la motorisation hybride éprouvée de Toyota. La version 120h développe 116 chevaux pour une consommation moyenne homologuée de seulement 4,5 l/100 km. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, la nouvelle déclinaison 130h offre 130 chevaux tout en maintenant une consommation maîtrisée de 4,8 l/100 km.

Un atout majeur de la Yaris Cross est la possibilité d’opter pour une transmission intégrale, rare sur ce segment. Cela en fait un choix pertinent pour les conducteurs vivant dans des régions montagneuses ou enneigées.

Renault Captur E-Tech : le champion français

Fer de lance de Renault sur le marché des SUV compacts, le Captur E-Tech se distingue par sa polyvalence et son efficience énergétique. Sa motorisation hybride associe un bloc essence 1.6 de 91 chevaux à deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 145 chevaux.

Cette configuration permet au Captur E-Tech d’afficher une consommation moyenne remarquablement basse, autour de 4,7 l/100 km en cycle mixte. En ville, le véhicule peut rouler jusqu’à 80% du temps en mode 100% électrique, réduisant drastiquement les émissions polluantes.

L’habitacle modulable et les nombreux rangements font du Captur un compagnon idéal pour les familles. Son système multimédia Easy Link, compatible Android Auto et Apple CarPlay, répond aux attentes des conducteurs connectés.

Hyundai Tucson Hybrid : le coréen polyvalent

Le Hyundai Tucson s’est imposé comme l’un des SUV les plus vendus en France ces dernières années, et sa version hybride y contribue largement. Son design avant-gardiste et sa qualité de fabrication en font un choix premium à prix contenu.

La motorisation hybride du Tucson combine un moteur essence 1.6 T-GDI de 180 chevaux à un bloc électrique de 60 chevaux, pour une puissance totale de 230 chevaux. Cette configuration offre des performances dynamiques tout en maintenant une consommation moyenne contenue autour de 5,5 l/100 km.

Le Tucson se démarque également par son habitabilité généreuse et son équipement complet, incluant de nombreuses aides à la conduite dernier cri.

Kia Sportage Hybrid : l’alternative coréenne séduisante

Cousin technique du Tucson, le Kia Sportage Hybrid partage de nombreux atouts avec son homologue Hyundai. Il s’en distingue cependant par un design encore plus affirmé et une garantie constructeur de 7 ans, un argument de poids pour les acheteurs recherchant la tranquillité d’esprit.

Le Sportage Hybrid reprend la même motorisation que le Tucson, avec 230 chevaux cumulés. Sa consommation moyenne homologuée se situe autour de 5,6 l/100 km, un excellent chiffre pour un véhicule de ce gabarit.

L’intérieur du Sportage impressionne par sa qualité perçue et son équipement technologique de pointe, incluant un large écran incurvé regroupant instrumentation et système multimédia.

Ford Kuga Hybrid : l’américain européanisé

Le Ford Kuga de troisième génération mise fortement sur l’électrification, avec une gamme comprenant des versions mild-hybrid, full-hybrid et hybride rechargeable. La déclinaison full-hybrid se positionne comme un excellent compromis, offrant les avantages de l’hybridation sans les contraintes de recharge d’une version plug-in.

Son moteur essence 2.5 atmosphérique est associé à un bloc électrique pour une puissance cumulée de 190 chevaux. La consommation moyenne homologuée se situe autour de 5,4 l/100 km, un chiffre honorable pour un SUV familial de ce gabarit.

Le Kuga se distingue par son comportement routier dynamique, hérité du savoir-faire Ford en matière de châssis. Son habitacle spacieux et modulable en fait un choix pertinent pour les familles actives.

Mazda CX-30 M Hybrid : l’outsider japonais

Moins connu que certains de ses concurrents, le Mazda CX-30 n’en demeure pas moins une option intéressante sur le segment des SUV compacts hybrides. Son design élégant et son positionnement premium à prix contenu en font une alternative séduisante aux marques allemandes.

La motorisation M Hybrid de Mazda repose sur un système d’hybridation légère 24V, associé à un moteur essence Skyactiv-X innovant. Cette technologie permet d’obtenir le rendement d’un moteur diesel avec les avantages d’un bloc essence. La puissance totale atteint 186 chevaux, pour une consommation moyenne homologuée de 5,6 l/100 km.

L’intérieur du CX-30 séduit par sa finition soignée et ses matériaux de qualité. Le confort de suspension et l’insonorisation poussée en font un excellent compagnon pour les longs trajets.

Honda CR-V e:HEV : le pionnier de l’hybridation

Honda, pionnier de la technologie hybride, propose avec le CR-V e:HEV un SUV familial alliant efficience et polyvalence. Sa motorisation i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) combine deux moteurs électriques à un bloc essence 2.0, pour une puissance cumulée de 184 chevaux.

Cette configuration permet au CR-V de rouler en mode électrique sur de courtes distances, offrant une conduite souple et silencieuse en ville. La consommation moyenne homologuée se situe autour de 5,5 l/100 km, un chiffre remarquable pour un véhicule de ce gabarit.

Le CR-V se démarque par son habitabilité généreuse et son coffre aux dimensions impressionnantes. La qualité de fabrication et la fiabilité légendaire de Honda en font un choix rassurant pour les familles.

En conclusion, le marché français des SUV hybrides offre un large éventail de choix en 2024. Que vous privilégiez l’économie à l’usage, les performances, le confort ou l’habitabilité, vous trouverez forcément le modèle qui correspond à vos besoins parmi cette sélection. N’hésitez pas à essayer plusieurs véhicules avant de faire votre choix, car au-delà des chiffres, le ressenti au volant reste un critère de sélection primordial.