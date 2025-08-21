Les 10 Toyota qui ont changé à jamais l’industrie automobile

Ce que vous devez retenir Depuis la présentation de son modèle AA en 1937, elle a non seulement évolué pour devenir l’une des plus grandes entreprises de l’industrie automobile, mais elle a aussi marqué les esprits avec des modèles qui sont devenus de véritables légendes.

Les modèles emblématiques de Toyota : une légende automobile

La marque Toyota s’est imposée comme un leader dans l’univers automobile au fil de près de neuf décennies d’histoire. Depuis la présentation de son modèle AA en 1937, elle a non seulement évolué pour devenir l’une des plus grandes entreprises de l’industrie automobile, mais elle a aussi marqué les esprits avec des modèles qui sont devenus de véritables légendes.

Les innovations de son département sportif, Gazoo Racing, ont su transcrire des technologies de compétition vers le grand public, consolidant ainsi l’héritage de Toyota. Au fil des ans, choisir les meilleures créations de la marque devient un véritable défi, tant chaque modèle a laissé son empreinte. Explorons quelques-unes des créations qui ont non seulement transformé l’image de la marque, mais aussi celle de l’industrie automobile.

Toyota Corolla

Un modèle iconique, la Corolla a vu le jour en 1966 et a rapidement conquis le monde entier pour devenir le best-seller automobile. Pour la première fois en 1974, elle a reçu le titre de la voiture la plus vendue au monde, avec plus de 40 millions d’exemplaires écoulés depuis. La Corolla a réaffirmé l’importance des voitures à moteur quatre cylindres, compactes et économiques, qui allient fonctionnalité et fiabilité.

Toyota Prius

Lorsque la plupart des constructeurs se penchaient à peine sur la technologie hybride, Toyota, elle, avait déjà pris les devants avec sa Prius lancée en 1997. Ce modèle, première voiture hybride produite à grande échelle, étaient perçue comme une véritable révolution technologique. Non seulement elle a su séduire par sa fiabilité et son faible coût d’utilisation par rapport aux véhicules classiques, mais elle est aussi devenue un symbole écologique, adoptée par de nombreuses personnalités d’Hollywood en soutien à une cause environnementale.

Toyota RAV4

Considéré comme le père des SUV compacts modernes, le RAV4 vu le jour en 1997. Ce modèle a su réunir des qualités telles que de grands espaces, une garde au sol élevée, une transmission intégrale, sans sacrifier une consommation raisonnable. Après cinq générations et plus de 11 millions d’unités vendues, le RAV4 demeure le crossover le plus populaire à l’échelle mondiale.

Toyota Land Cruiser

Évoluant d’un humble SUV de type militaire, le Land Cruiser est devenu une légende en 60 ans d’existence. Avec son moteur V8 de 5,7 litres, il garantit une fiabilité indéfectible, tant sur routes pratiquement inaccessibles que sur les pavés urbains. Accompagné de la Corolla, ce modèle a su bâtir la réputation de la marque sur des bases solides.

Toyota GR Yaris

Le GR Yaris est sans aucun doute l’une des créations les plus sportives de Gazoo Racing. Ce modèle se distingue par sa plateforme unique, intégrant des éléments de la Yaris et de la Corolla, et est conçu pour offrir une expérience de conduite proche de celle des voitures de rallye. Avec un système de transmission intégrale innovant et une direction précise, il est véritablement conçu pour la performance.

Toyota Supra Mk4

Bien que le nom Supra ait récemment fait son retour grâce à une collaboration avec un autre constructeur, la quatrième génération, connue sous le nom de Supra Mk4, reste un modèle mythique. Avec son moteur six cylindres en ligne, le fameux 2JZ, cette voiture est devenue le rêve de nombreux passionnés. Sa rapidité, couplée à la robustesse des modifications possibles, lui a assuré une place de choix dans le cœur des amateurs de vitesse.

Toyopet Crown

Le Toyopet Crown sera toujours reconnu comme le premier modèle japonais à fouler le sol américain après la Seconde Guerre mondiale. Avec son moteur quatre cylindres simple, il n’avait pas pour but d’établir des records de ventes, mais a joué un rôle historique dans l’influence de Toyota aux États-Unis, symbolisant la relation naissante entre le Japon et l’Amérique.

Toyota Hilux

Fier représentant du segment des pick-ups, le Toyota Hilux est renommé pour sa résistance. Que ce soit pour transporter des charges lourdes ou pour affronter des environnements hostiles, sa robustesse en fait un choix de prédilection dans les milieux les plus exigeants. Maintenant à sa huitième génération, il demeure un outil efficace au service des professionnels.

Toyota MR2

Dans une allure surprenante, le Toyota MR2 a été dévoilé en 1985, apportant une touche de sportivité à une époque où les voitures à moteur central étaient rares. Avec son moteur quatre cylindres de 1,6 litre, il offrait une expérience de conduite exaltante. Surnommé le « supercar accessible », il a pu se mesurer aux modèles plus coûteux, comme la Porsche 944, tout en captivant un large public.

Toyota Celica GT-Four

Précurseur du GR Yaris, la Toyota Celica GT-Four est l’un des plus grands symboles de la compétition automobile. Avec son moteur turbo de 2 litres, elle a permis à Toyota de remporter de nombreux titres en WRC. Son héritage demeure vivant, continuant d’inspirer les fans de la marque.

Ces modèles emblématiques témoignent de l’engagement de Toyota vers l’excellence et l’innovation. À travers les décennies, Toyota a su allier tradition et modernité, façonnant ainsi le paysage automobile mondial.