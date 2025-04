L’erreur que font tous les conducteurs – Comment protéger votre moteur après un long trajet

Après plusieurs heures sur la route, votre moteur a besoin d’un bref « temps de récupération » pour garantir sa longévité et éviter des pannes coûteuses à long terme. Ce petit geste simple pourrait vous faire économiser des centaines d’euros en réparations. Mais savez-vous vraiment comment prendre soin de votre véhicule après un long voyage?

Une pratique souvent négligée mais indispensable

Certains conducteurs laissent tourner leur moteur au ralenti après un trajet prolongé. Cette habitude, bien que non recommandée officiellement par la plupart des constructeurs (à l’exception de quelques modèles sportifs), est appliquée religieusement par de nombreux automobilistes avertis comme une règle non écrite.

Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de votre moteur, cette petite astuce pourrait faire toute la différence. Elle concerne surtout les moteurs turbocompressés, mais elle est aussi bénéfique pour les moteurs atmosphériques si l’on veut réduire les risques de panne.

La science derrière cette technique

Après un trajet de plusieurs heures, l’huile doit circuler doucement pendant un certain temps afin de réduire sa température et éviter qu’elle ne « bouille » dans son circuit. Cette simple précaution permet d’éviter des dégâts aux « entrailles » du moteur et aide l’huile à conserver ses propriétés lubrifiantes.

D’autre part, la pression de l’huile joue un rôle capital dans le bon fonctionnement du turbo et dépend directement du régime moteur. Si vous coupez le contact alors que le turbo tourne encore, les contraintes sur ses roulements peuvent être énormes. (J’ai vu des turbos littéralement fondre à cause de cette négligence!)

Comment procéder correctement?

Pour cette raison, il est recommandé d’éteindre le moteur uniquement lorsqu’il tourne au ralenti. Si votre voiture est équipée d’un système start/stop, vous n’avez pas à vous inquiéter car ce système respecte cette condition.

Ainsi, après un long trajet, laissez votre moteur allumé pendant une à deux minutes (en désactivant par précaution le système start/stop dans ces situations). Ce court délai permet à l’huile qui circule dans le moteur et ses composants annexes de refroidir suffisamment.

Prenez l’habitude de donner ces quelques minutes à votre véhicule – pensez-y comme à un court moment de relaxation pour votre moteur après l’effort. Cette pratique est l’un des secrets de longévité que les mécaniciens professionnels appliquent systématiquement.

Quels bénéfices à long terme?

Cette simple routine peut vous aider à:

Éviter l’usure prématurée des roulements de turbo

Maintenir les propriétés de votre huile moteur plus longtemps

Réduire les tensions thermiques dans le bloc moteur

Prévenir la formation de dépôts nocifs

Augmenter la durée de vie globale de votre moteur

Les moteurs modernes sont conçus avec des tolérances très précises et fonctionnent à des températures plus élevées pour optimiser le rendement. Cette phase de refroidissement contrôlé devient donc encore plus importante qu’elle ne l’était pour les moteurs plus anciens.

La prochaine fois que vous rentrez d’un long trajet sur autoroute, résistez à l’envie de couper immédiatement le contact. Ces 60-120 secondes supplémentaires pourraient vous épargner une visite imprévue chez votre garagiste!