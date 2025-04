L’entreprise d’Hamilton fait faillite – Plus de 15 millions d’euros de pertes, 150 employés à la rue

Le monde de la Formule 1 n’est pas le seul domaine où Lewis Hamilton fait parler de lui ces derniers temps. Alors que sa saison avec Ferrari démarre timidement, le septuple champion du monde doit faire face à un revers dans son aventure entrepreneuriale. Sa chaîne de restaurants végans Neat Burgers ferme définitivement ses portes, laissant 150 employés sans emploi et des pertes financières estimées à plus de 15 millions d’euros.

Un projet végétalien qui n’a pas convaincu

Lancée il y a six ans, cette chaîne de restauration rapide proposait des burgers d’origine végétale et misait sur une alimentation durable. Le concept semblait pourtant prometteur sur le papier : offrir aux végétaliens et aux curieux des alternatives savoureuses aux classiques de la restauration rapide, tout en prônant des valeurs écologiques. (Une initiative qui résonnait parfaitement avec les engagements personnels du pilote britannique, connu pour son mode de vie végétalien depuis plusieurs années).

Malgré le soutien financier et médiatique d’une autre célébrité engagée pour l’environnement, les restaurants n’ont jamais vraiment trouvé leur public. Les pertes annuelles auraient atteint jusqu’à 10 millions d’euros, un gouffre financier impossible à combler malgré plusieurs tentatives de restructuration.

Une chute progressive mais inévitable

La direction avait déjà tenté de sauver l’entreprise en fermant les établissements les moins rentables. Malheureusement, ces mesures n’ont pas suffi à redresser la barre. Après l’échec des restaurants de New York et Milan, c’est désormais au tour des derniers établissements britanniques de mettre la clé sous la porte.

Cette faillite soulève des questions sur la viabilité des chaînes de restauration véganes haut de gamme. Le marché est-il vraiment prêt pour ce type d’offre? Les consommateurs sont-ils disposés à payer plus cher pour des alternatives végétales? Visiblement, la réponse n’était pas assez affirmative pour maintenir Neat Burgers à flot.

Un coup dur pour les employés

Si cette déconvenue représente une simple ligne comptable négative dans la fortune colossale du pilote britannique, la situation est bien plus dramatique pour les 150 salariés qui se retrouvent sans emploi. Cette fermeture brutale illustre le fossé entre les investissements « passion » des célébrités et les réalités économiques du secteur de la restauration, connu pour ses marges serrées et sa forte concurrence.

La période n’est pas des plus favorables pour le pilote britannique, qui fait face à des débuts mitigés chez Ferrari. Son transfert très médiatisé dans l’écurie italienne était censé marquer un nouveau chapitre glorieux dans sa carrière, mais les résultats se font attendre. Cette double déconvenue, sportive et entrepreneuriale, marque un moment difficile dans la carrière du champion.

Les défis du marché de la restauration alternative

Cette fermeture met en lumière les défis auxquels font face les restaurants proposant des alternatives végétales. Malgré l’engouement médiatique pour l’alimentation végane, transformer cet intérêt en modèle économique viable reste compliqué. Avez-vous déjà essayé ces alternatives végétales? Le prix est-il un frein pour vous?

La notoriété des fondateurs n’aura pas suffi à compenser un modèle économique fragile. Ni leur fortune personnelle – estimée à plusieurs centaines de millions d’euros pour Hamilton – n’aura pu maintenir artificiellement à flot une entreprise structurellement déficitaire.

Un secteur en quête de son modèle économique

L’échec de Neat Burgers n’est pas isolé dans le paysage de la restauration végane. D’autres chaînes similaires luttent pour trouver leur équilibre financier. Le défi reste entier : proposer des alternatives végétales savoureuses à des prix accessibles tout en maintenant une rentabilité suffisante.

Les consommateurs semblent encore hésitants face à ces nouvelles offres. Entre curiosité culinaire et engagement écologique, le marché peine à fidéliser une clientèle suffisamment large pour justifier des emplacements coûteux en centre-ville.

Les pertes cumulées de 15 à 20 millions d’euros auront finalement eu raison de la patience des investisseurs. Une somme qui, rapportée au salaire annuel du pilote britannique, reste relativement modeste mais qui représente un investissement conséquent dans le secteur de la restauration.

Cette aventure entrepreneuriale malheureuse rappelle que même avec des moyens considérables et une notoriété mondiale, réussir dans la restauration nécessite bien plus que de bonnes intentions et un concept innovant. C’est tout un savoir-faire et une connaissance fine du marché qui font souvent défaut aux célébrités se lançant dans ce type d’aventures commerciales.

Reste à voir si le champion de Formule 1 tentera à nouveau sa chance dans le monde des affaires ou s’il préférera désormais se concentrer uniquement sur sa carrière sportive, alors que de nouveaux défis l’attendent avec Ferrari.