L’électrique est-elle vraiment plus polluante que l’hybride ? Le débat relancé par Toyota

Le marché des voitures électriques connaît une croissance fulgurante. Face à l’interdiction programmée des ventes de véhicules thermiques en Europe d’ici 2035, la transition semble inévitable. Pourtant, certains acteurs majeurs de l’industrie automobile restent réticents. C’est notamment le cas de Toyota, dont l’ancien patron vient de raviver le débat sur la réelle empreinte écologique des différentes motorisations.

La position controversée de l’ancien dirigeant de Toyota

Akio Toyoda, qui a dirigé le constructeur japonais pendant treize ans, ne cache pas son scepticisme vis-à-vis de la mobilité tout électrique. Dans des propos rapportés par la presse automobile, il affirme que « l’ennemi est le carbone » et non une technologie spécifique. Pour lui, la question centrale reste la réduction des émissions de CO₂, peu importe la méthode employée.

Le petit-fils du fondateur de Toyota met en avant les 27 millions de voitures hybrides vendues par la marque, affirmant qu’elles auraient eu « le même impact que 9 millions de véhicules électriques » en circulation. Plus surprenant encore, il avance qu’au Japon, produire 9 millions de voitures électriques aurait « augmenté les émissions de carbone » plutôt que de les réduire.

Une affirmation qui mérite analyse

L’argument d’Akio Toyoda se base principalement sur le mix énergétique japonais, très dépendant des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles. Dans ce contexte spécifique, une voiture électrique alimentée par une électricité « sale » perd une partie de son avantage écologique.

Mais qu’en est-il réellement? Les études sur le cycle de vie complet des véhicules racontent une histoire différente. Une voiture électrique, même fabriquée et utilisée dans des conditions défavorables, finit par devenir plus propre qu’une voiture thermique après un certain kilométrage.

La vérité des chiffres

Des recherches récentes indiquent que les automobiles électriques émettent jusqu’à 70% moins de gaz polluants que leurs homologues essence ou diesel sur un cycle de vie de 250 000 kilomètres. Au Japon, contexte évoqué par Toyoda, le « seuil de rentabilité écologique » d’une électrique se situe actuellement à environ 57 000 kilomètres (soit 5,6 ans d’utilisation moyenne).

D’ici 2030, grâce à l’amélioration attendue du mix énergétique nippon, ce seuil devrait même descendre à 35 000 kilomètres (3,1 ans d’usage). Ces chiffres battent en brèche l’idée que l’électrique serait plus polluante sur la durée.

L’hybride rechargeable : une solution intermédiaire contestée

nettement supérieures aux valeurs homologuées.

La raison? De nombreux conducteurs utilisent rarement la fonction de recharge électrique, transformant de fait leur voiture en simple hybride, voire en véhicule thermique avec le poids supplémentaire de la batterie. (J’en vois régulièrement qui n’ont même jamais branché leur câble de recharge…)

L’électrique, imparfaite mais en tête

Il faut reconnaître que la voiture électrique n’est pas exempte d’impact environnemental. La fabrication de sa batterie, l’extraction des matières premières, la production de sa carrosserie et même l’usure des freins et des pneus génèrent pollution et émissions.

Mais sur l’ensemble du cycle de vie automobile, elle reste aujourd’hui l’option la moins polluante parmi les technologies disponibles à grande échelle. Sa décarbonation progressive suit celle du réseau électrique qui l’alimente.

Toyota face au dilemme de la transition

Les préoccupations d’Akio Toyoda ne sont pas uniquement environnementales. Il évoque un risque pour l’emploi, estimant qu’un passage trop rapide au tout électrique pourrait menacer 5,5 millions d’emplois au Japon.

Cette inquiétude reflète un défi réel : les moteurs électriques nécessitent moins de pièces et de maintenance que leurs équivalents thermiques. La chaîne de valeur automobile s’en trouve profondément bouleversée.

Malgré ces réserves, Toyota avance prudemment vers l’électrification. Le constructeur commercialise déjà la bZ4X en France et propose sa Mirai à hydrogène, bien que les ventes de cette dernière restent modestes.

Vers une approche multi-technologique

La position de Toyota peut se résumer par les mots de son ancien dirigeant : « nous devons envisager toutes les options et œuvrer dans toutes les directions« . Cette stratégie de diversification technologique se distingue de celle d’autres constructeurs qui misent tout sur l’électrique.

Si l’hybride a permis à Toyota de réduire les émissions moyennes de sa gamme durant des années, le contexte réglementaire pousse désormais le constructeur à accélérer sur l’électrique pur. Sous la direction de Koji Sato, nouveau PDG, un plan produit plus ambitieux dans ce domaine a d’ailleurs été annoncé.

La bataille des motorisations se joue donc autant sur le terrain environnemental que sur celui des stratégies industrielles et des réglementations. Le débat reste ouvert, mais les données actuelles penchent clairement en faveur de l’électrique. Alors, prêt à sauter le pas vers la mobilité zéro émission (à l’échappement) ou vous restez fidèle à l’hybride? La route vers la neutralité carbone automobile offre visiblement plusieurs voies possibles.