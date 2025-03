Leapmotor C10 : SUV électrique révolutionnaire à partir de 32 900 €

Stellantis frappe fort avec le Leapmotor C10, un SUV électrique qui s’annonce comme une véritable révolution dans le segment D-SUV. Avec un prix à partir de 32 900 euros, ce modèle électrisant allie performances, sécurité et technologie de pointe. Le marché des SUV électriques est en plein essor, et Stellantis semble avoir trouvé la formule gagnante avec ce véhicule qui ne manque ni de style ni de caractère.

Design et espace intérieur : Élégance et robustesse

Le Leapmotor C10 se distingue par un design extérieur qui mêle élégance et robustesse. Ce SUV affiche des lignes modernes et dynamiques, soulignées par des phares LED de haute performance offrant une visibilité optimale. Avec une longueur de 4,73 mètres, il offre un espace intérieur généreux et des matériaux de qualité, comme les sièges en silicone certifié, qui renforcent son caractère éco-responsable.

L’intérieur du C10 est pensé pour le confort et la praticité. Le coffre de 435 litres, extensible à 1 410 litres une fois les sièges arrière rabattus, illustre parfaitement sa vocation familiale et polyvalente. L’habitacle est baigné de lumière grâce à un toit panoramique, et la finition haut de gamme se ressent à chaque détail. L’agencement du tableau de bord et la connectivité avancée transforment chaque trajet en une expérience unique.

Performance et autonomie : Un SUV électrique performant

Sous le capot, le Leapmotor C10 abrite un moteur électrique de 160 kW, offrant une puissance de 210 chevaux et un couple de 320 Nm. Cela permet au SUV d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 8,5 secondes, avec une vitesse maximale de 170 km/h. Sa batterie LFP de 69,9 kWh assure une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP, un chiffre remarquable pour un véhicule de cette catégorie.

Pour les aventuriers de longue distance, une version avec autonomie étendue, le Leapmotor C10 REEV, est disponible. Doté d’un extendeur d’autonomie, il promet une portée impressionnante de 950 kilomètres par recharge. Cette innovation place le C10 au-dessus de nombreux concurrents et illustre la volonté de Stellantis de proposer des solutions électriques viables pour tous types de trajets.

Sécurité et technologie : Un SUV de pointe

La sécurité est au cœur du Leapmotor C10, qui a décroché cinq étoiles aux tests EuroNCAP. Ce score est le fruit d’une architecture de haute résistance et d’un arsenal technologique comprenant le pack Leap Pilot. Ce dernier regroupe 17 fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite, telles que le freinage d’urgence automatique et le maintien de voie.

En matière de technologie embarquée, le C10 n’est pas en reste avec un tableau de bord numérique de 10,25 pouces et un système d’infodivertissement de 14 pouces. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, il offre également des options de connectivité USB et Bluetooth, ainsi qu’un chargeur sans fil pour smartphones. La conduite urbaine est facilitée par des capteurs de stationnement et une caméra à 360 degrés, transformant chaque manœuvre en jeu d’enfant.

Prix et accessibilité : Un choix rationnel

Le Leapmotor C10 se positionne comme l’un des SUV électriques les plus abordables du marché, avec un tarif démarrant à 32 900 euros pour la version Style. Stellantis propose également des plans de financement avantageux, avec des mensualités dès 259 euros, rendant l’accession à la mobilité électrique plus accessible que jamais.

Avec son design séduisant, ses performances convaincantes et son prix attractif, le Leapmotor C10 s’impose comme un choix rationnel pour ceux qui recherchent un SUV électrique sans compromis. Sa place dans le plan d’électrification de Stellantis lui assure un avenir prometteur sur les routes françaises, prêt à séduire un public en quête de nouveautés et de technologie.