Leapmotor : Bat un record après l’autre

Ce que vous devez retenir Le mois de juillet a marqué un tournant, avec 50 129 ventes (cumulant les ventes domestiques et internationales), faisant de cette période le meilleur mois de l’histoire de la marque.

Avec une puissance de 218 chevaux et un couple de 320 Nm, ce modèle est propulsé par une batterie de 69,9 kWh, permettant une autonomie de 424 km en cycle mixte WLTP.

Équipée d’une autonomie électrique de 145 km, elle couvre aisément les trajets quotidiens tout en intégrant un moteur à essence qui produit de l’énergie pour recharger la batterie en route.

La marque Leapmotor s’affirme progressivement dans l’univers de l’automobile, enregistrant des ventes records. Le mois de juillet a marqué un tournant, avec 50 129 ventes (cumulant les ventes domestiques et internationales), faisant de cette période le meilleur mois de l’histoire de la marque. C’est également le moment où le seuil symbolique de 50 000 unités vendues a été franchi.

En atteignant ces chiffres, Leapmotor se positionne en tête des start-up spécialisées dans les véhicules à énergie nouvelle (NEV) en Chine. La dynamique semble prometteuse, surtout avec des modèles comme le C-SUV B10 et la référence C10 AWD, qui arrivent prochainement sur le marché. (Un renouvellement de gamme qui pourrait séduire les passionnées de voitures.)

Une offre variée et accessible

La marque s’efforce de proposer des modèles riches en équipements, tout en offrant un rapport qualité-prix à retenir. En effet, ce critère est primordial pour les conductrices et conducteurs soucieux de leur budget. Un autre atout de Leapmotor réside dans son service client, assuré par des points de vente soigneusement sélectionnés, qui garantissent une expérience satisfaisante. L’infrastructure importante du groupe Stellantis, avec un hub de stockage et de distribution des pièces en Europe, renforce cette promesse de qualité.

Présentation du T03, idéal en milieu urbain

L’un de ses modèles phares, le T03, se présente comme un véritable « outil de poche » pour la conduite en ville. Avec une longueur de 3,62 mètres, elle est conçue pour rester maniable. Malgré sa compacité, la cabine rivalise avec celle de modèles souvent plus grands. Son espace de chargement est astucieusement modulable, allant de 210 à 880 litres, tout en offrant 16 compartiments de rangement pour faciliter le quotidien des citadins.

Sous le capot, une batterie de 37,3 kWh alimente un moteur électrique développant 95 chevaux et 158 Nm de couple. Grâce à une gestion efficace de l’énergie, l’autonomie atteint 265 km en cycle mixte WLTP, et peut monter à 395 km en milieu urbain.

Le C10 : l’élégance et le confort

Passons à une autre offre, le C10, qui se démarque par son gabarit impressionnant de 4,74 mètres. Cet SUV incarne les capacités de la marque et offre un espace intérieur spacieux. Sa conception garantit une insonorisation optimale, propice à des trajets relaxants. Avec une puissance de 218 chevaux et un couple de 320 Nm, ce modèle est propulsé par une batterie de 69,9 kWh, permettant une autonomie de 424 km en cycle mixte WLTP. Le C10 combine ainsi confort, performance et sécurité, ayant obtenu un excellent score de 5 étoiles lors des tests Euro NCAP.

La nouvelle version REEV : une solution innovante

La version REEV (Range Extended EV), récemment présentée, mérite également l’attention. Elle fusionne les avantages de l’électrique avec la possibilité de parcourir de longues distances sans stress. Équipée d’une autonomie électrique de 145 km, elle couvre aisément les trajets quotidiens tout en intégrant un moteur à essence qui produit de l’énergie pour recharger la batterie en route. Avec une autonomie totale qui dépasse les 970 km selon le cycle WLTP, cette solution pourrait bien convenir aux utilisatrices qui ont peur de la panne sèche long-courrier.

Accessibilité et informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les modèles attractifs de Leapmotor, n’hésitez pas à consulter votre distributeur local ou à vous renseigner directement auprès de la marque. Chacune de ses offres, qu’elle soit citadine et pratique, ou plus spacieuse et confortable, vise à répondre aux besoins variés des conductrices et conducteurs, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux actuels.