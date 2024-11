Le Xiaomi SU7 va-t-il détrôner Tesla en France ?

Le marché automobile français s’apprête à accueillir un nouveau concurrent électrique : le Xiaomi SU7. Ce véhicule chinois pourrait bien être l’alternative tant attendue aux modèles de Tesla. Analyse d’une arrivée imminente qui promet de bouleverser le paysage automobile.

le Xiaomi SU7, une arrivée remarquée



Avec l’annonce du lancement prochain du **Xiaomi SU7** sur le marché européen, les regards se tournent vers ce véhicule qui pourrait faire de l’ombre aux géants actuels. Présenté pour la première fois à la fin de l’année dernière, ce modèle a surpris par son design innovant et ses caractéristiques technologiques avancées. En collaboration avec des marques renommées comme BYD et CATL, Xiaomi a développé trois versions distinctes du SU7, chacune offrant des spécifications qui suscitent un optimisme certain quant à sa future homologation.

Le modèle d’entrée de gamme, le **SU7**, est équipé d’un moteur HyperEngine V6 développant 220 kW (299 chevaux) placé sur l’essieu arrière. Sa batterie BYD de 73,6 kWh lui permettrait, selon les normes chinoises CLTC, de parcourir plus de 700 kilomètres par charge. Le **SU7 Pro**, quant à lui, pousse l’efficacité plus loin grâce à une batterie de 94,3 kWh qui augmente son autonomie à 830 kilomètres. Enfin, le **SU7 Max**, la version la plus performante grâce à sa propulsion double moteur et sa transmission intégrale délivrant 673 chevaux, dispose d’une batterie CATL de 101 kWh pour une autonomie annoncée de 810 kilomètres.

des prix compétitifs face à Tesla



Ce qui attire particulièrement chez le **Xiaomi SU7**, c’est son prix attractif en Chine. À partir de 215 900 yuans (environ 28 100 euros) pour la version standard jusqu’à 299 900 yuans (environ 39 000 euros) pour la version Max, ces tarifs sont difficiles à ignorer pour un véhicule électrique aussi bien équipé. En comparaison avec les prix du **Tesla Model 3** en Chine, où la version arrière commence à environ 30 200 euros et peut atteindre près de 43 700 euros pour le modèle Performance, le SU7 semble offrir un excellent rapport qualité-prix.

L’arrivée du **Xiaomi SU7** en Europe posera néanmoins certaines questions sur son positionnement tarifaire face aux nouvelles taxes imposées par la Commission européenne sur les voitures électriques importées. Ces coûts supplémentaires pourraient influencer considérablement le prix final en France.

le Xiaomi SU7 contre Tesla Model 3 : quel choix pour les Français ?



Face au **Tesla Model 3**, considéré comme un des leaders du marché des véhicules électriques compacts en France, le **Xiaomi SU7** devra prouver qu’il n’est pas seulement une alternative abordable mais aussi performante. Le Model 3 est disponible dans plusieurs configurations offrant différentes autonomies et puissances pour répondre aux besoins variés des conducteurs français.

D’après les données disponibles en Chine, même si le Model 3 propose des autonomies impressionnantes allant jusqu’à environ 713 kilomètres selon CLTC pour certaines versions longue autonomie, ses tarifs européens débutant autour de 39 990 euros peuvent rendre le choix difficile si le SU7 réussit à entrer sur le marché avec un coût compétitif malgré les droits d’importation.

l’impact potentiel sur le marché automobile français



L’introduction du **Xiaomi SU7** pourrait marquer un tournant dans l’industrie automobile française en renforçant la concurrence parmi les véhicules électriques abordables tout en mettant au défi Tesla et autres constructeurs établis d’accélérer l’innovation tout en réduisant leurs coûts afin d’attirer davantage consommateurs soucieux non seulement performances mais aussi leur budget.

Cet événement souligne également comment acteurs traditionnels doivent ajuster stratégies face montée puissance constructeurs asiatiques capables combiner technologie avancée prix compétitifs séduire nouveaux clients potentiels désirant passer mobilité durable tout maintenant équilibre financier raisonnable lors achat prochaine voiture électrique.