Le Volvo XC60 hybride rechargeable domine les ventes européennes en 2024

Le constructeur suédois Volvo confirme sa position dominante sur le marché des véhicules hybrides rechargeables avec son XC60 PHEV qui s’impose comme le modèle le plus vendu en Europe en 2024. Une performance remarquable qui témoigne de l’engouement croissant pour les motorisations électrifiées.

Une progression spectaculaire des ventes

Les chiffres sont éloquents : 60 741 exemplaires du XC60 hybride rechargeable ont trouvé preneurs sur le marché européen en 2024, soit une progression impressionnante de 41% par rapport à l’année précédente. Cette réussite place le SUV suédois loin devant ses concurrents directs, notamment le Ford Kuga PHEV (42 183 unités) et la BMW X1 hybride rechargeable (40 723 unités).

La gamme électrifiée Volvo en pleine forme

Le succès ne se limite pas au XC60. Le XC90, vaisseau amiral de la marque en version hybride rechargeable, se hisse à la 6ème place avec 25 199 immatriculations (+49%). Le break V60 PHEV réalise également une performance notable avec 15 169 ventes, soit un bond spectaculaire de 134%.

Une stratégie d’électrification payante

Ces résultats exceptionnels s’inscrivent dans la stratégie globale de Volvo qui mise résolument sur l’électrification. Le constructeur scandinave ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : son EX30, nouveau SUV 100% électrique, s’est déjà positionné à la 3ème place des ventes de véhicules électriques en Europe avec 78 032 unités, juste derrière les Tesla Model Y et Model 3.

Un succès qui repose sur des atouts solides

Le XC60 hybride rechargeable séduit par son équation unique : une autonomie électrique généreuse (jusqu’à 78 km en cycle WLTP), une puissance cumulée atteignant 455 ch pour les versions les plus performantes, et un niveau de finition premium caractéristique de la marque. Le tout s’accompagne d’une fiscalité avantageuse en France, avec un bonus écologique applicable selon les versions.

L’avenir s’écrit en électrique

Cette domination du XC60 PHEV illustre parfaitement la transition énergétique en cours dans l’industrie automobile. Volvo a d’ailleurs annoncé son intention de ne commercialiser que des véhicules électriques d’ici 2030. Une ambition qui semble réaliste au vu de ces résultats encourageants.

Le succès du XC60 hybride rechargeable démontre que les automobilistes européens sont prêts à franchir le pas vers l’électrification, à condition de disposer de véhicules alliant performances, praticité et respect de l’environnement. (Un cocktail que Volvo semble avoir parfaitement maîtrisé avec sa gamme actuelle).

Les chiffres de vente témoignent aussi d’une maturité croissante du marché des véhicules électrifiés. Les infrastructures de recharge se développent, les technologies s’améliorent, et les constructeurs proposent des solutions de plus en plus pertinentes pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Reste à voir si cette dynamique se confirmera dans les années à venir, alors que la concurrence s’intensifie et que de nouveaux acteurs font leur apparition sur le marché. Mais une chose est sûre : Volvo a pris une avance considérable dans la course à l’électrification.