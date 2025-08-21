Le trottinette électrique de 60 km d’autonomie – Et son « frère sauvage » de 135 km/h

Ce que vous devez retenir Le design a été imaginé par un ancien ingénieur de la Formule 1, ce qui offre une touche d’art à un objet du quotidien (il serait presque dommage de ne pas l’exposer dans son salon).

Le Bo Model M : un scooter électrique alliant esthétique et performance

Le Bo Model M est un scooter électrique qui ne laisse personne indifférent. Conçu pour les déplacements quotidiens, il allie un design élégant à une praticité incontestable. Avec une autonomie allant jusqu’à 60 kilomètres, il est disponible en différentes versions, dont une édition Turbo, qui modifie totalement l’expérience de conduite. Cet article se penche sur les caractéristiques uniques et la performance de cette belle machine.

Origine et design

Depuis deux ans, la marque britannique Bo a su se faire un nom avec son Model M. Cet élégant scooter est fabriqué en aluminium et présente des lignes que l’on pourrait qualifier d’Art Déco. Le design a été imaginé par un ancien ingénieur de la Formule 1, ce qui offre une touche d’art à un objet du quotidien (il serait presque dommage de ne pas l’exposer dans son salon).

Performances et options

La version de base du Bo Model M, dotée d’un moteur de 400 W, peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 40 kilomètres. Le prix de cette version commence autour de 2000 euros. Une édition « luxe » est également disponible, avec un finition en chrome qui permet d’atteindre les 35 km/h et une autonomie impressionnante de 60 kilomètres, pour un coût de 4000 euros.

Mais la cerise sur le gâteau est l’édition Turbo, qui transforme le Model M en une bête de performance. Équipé de deux moteurs arrière, d’une batterie de 88 V et de 20,4 Ah, elle peut atteindre des vitesses vertigineuses. Ce modèle a déjà enregistré une vitesse de 135 km/h sur le célèbre circuit du Goodwood. Mais la marque ne compte pas s’arrêter là ; elle ambitionne de battre des records mondiaux.

Vers la quête du record

Le Turbo se prépare à se rendre aux célèbres Bonneville Salt Flats dans l’Utah durant la célèbre Speed Week. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, des photos récentes montrent le scooter sur le terrain salé, laissant présager que le record pourrait être fracassé sous peu. C’est en 1935 que le premier pilote, Sir Malcolm Campbell, a surpassé la barre des 300 miles/h (soit environ 483 km/h) sur ces mêmes terres avec son Bluebird V.

Les règles strictes de cet événement exigent des performances mesurées avec deux passages dans des directions opposées. Il s’agit d’une démarche sérieuse, qui vise à réduire les influences du vent et des conditions de surface sur la vitesse mesurée. À Bonneville, les amateurs de vitesse viennent tester leurs engins, qu’il s’agisse de voitures, de motos, ou même d’engins plus insolites.

Un aperçu des défis de vitesse

Sur ce site mythique, tout est permis, des automobiles aux motos, jusqu’aux véhicules totalement atypiques. Imaginez un VW Jetta atteignant 335 km/h ou même une tondeuse à gazon qui file à 154 km/h. Le challenge du Bo Model M, dans sa version Turbo, serait donc de se joindre à cette panoplie d’engins hors du commun, offrant une alternative électrique à des performances souvent rejoints par des moteurs à combustion.

Cette anticipation de vitesse et de performance électrise les passionné(e)s d’automobile. La route vers l’électromobilité est pavée de défis, mais ces innovations démontrent que le futur est déjà en marche, ou devrais-je dire en roues !

Vers un avenir électrique

S’engager vers l’électrique, c’est aussi réfléchir à la consommation d’énergie et à l’impact environnemental. Le Bo Model M s’inscrit pleinement dans cette dynamique, offrant une solution moderne pour des déplacements plus durables. Avec l’essor des technologies, ces véhicules sont loin d’être de simples alternatives. Ils redéfinissent peu à peu les standards de la conduite.

Que vous soyez à la recherche d’une option pour vos trajets quotidiens ou désireux de participer à une aventure de vitesse, le Bo Model M a de quoi séduire. Alors, serez-vous de ceux qui oseront franchir le pas dans cet univers prometteur ?