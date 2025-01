Le Toyota Land Cruiser Rangga : le SUV familial à prix cassé qui fait rêver

Ce que vous devez retenir Les barres de toit et les jantes en alliage à six branches apportent une touche de modernité, tandis que les protections en plastique noir mat rappellent sa vocation baroudeuse.

Une nouvelle qui fait l’effet d’une petite bombe dans l’univers automobile : un Toyota Land Cruiser 7 places commercialisé à seulement 24 000 euros. Cette version baptisée Rangga, dérivée du pick-up Hilux Champ, fait actuellement sensation en Indonésie. Un prix qui laisse rêveur quand on connaît les tarifs pratiqués sur le marché français.

La genèse d’un projet ambitieux

L’histoire commence en 2023 avec le lancement du Toyota Hilux Champ, un pick-up pensé pour les marchés émergents. L’idée de Toyota ? Créer un véhicule polyvalent et accessible au plus grand nombre. La société New Armada, basée en Indonésie, a saisi cette opportunité pour développer une version SUV familiale.

Une transformation réussie

Le Rangga conserve la face avant caractéristique du Hilux, mais tout change à partir du montant B. La métamorphose est spectaculaire : une carrosserie surélevée accueille désormais trois rangées de sièges. Les designers ont opté pour des lignes droites et une signature lumineuse épurée à l’arrière. Les barres de toit et les jantes en alliage à six branches apportent une touche de modernité, tandis que les protections en plastique noir mat rappellent sa vocation baroudeuse.

Un intérieur pensé pour les familles

L’habitacle propose une configuration 2+3+2 plutôt rare dans cette gamme de prix. Le volume de coffre reste modeste en configuration 7 places, mais la modularité permet de s’adapter à tous les besoins. (Un compromis classique dans cette catégorie de véhicules.)

Sous le capot, place à la raison

Deux motorisations sont proposées sur le marché indonésien : un bloc essence de 2.0 litres développant 141 chevaux et un diesel de 2.4 litres affichant 152 chevaux. La transmission aux roues arrière s’effectue via une boîte manuelle à 5 rapports ou une automatique à 6 vitesses.

Un rapport prix/prestations imbattable

À 24 000 euros en version de base, le Rangga se positionne au niveau des SUV urbains du segment B en France. Un positionnement tarifaire qui fait rêver quand on sait qu’un Land Cruiser classique démarre à plus de 65 000 euros sur notre marché.

Cette stratégie de Toyota illustre parfaitement les différences de positionnement entre marchés matures et émergents. Les constructeurs adaptent leurs gammes aux spécificités locales, créant parfois des modèles particulièrement désirables mais malheureusement inaccessibles en Europe.

Le succès du Rangga en Indonésie montre qu’il existe une vraie demande pour des SUV familiaux robustes et abordables. Une formule qui pourrait inspirer d’autres constructeurs à proposer des alternatives similaires sur d’autres marchés. (Même si les normes européennes rendent peu probable l’arrivée d’un tel modèle chez nous.)