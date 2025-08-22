Le Tesla Model Y devient plus grand et plus cher

Ce que vous devez retenir Bien que les changements extérieurs soient discrets, le Model Y L se distingue par une ligne de vitrage modifiée, des portes arrière plus longues et des jantes spécifiques de 19 pouces.

Nouveau Tesla Model Y L : une exploration du crossover innovant

La Tesla a récemment dévoilé son nouveau crossover, le Model Y L, qui, pour l’instant, est uniquement disponible sur le marché chinois. Ce véhicule représente une version plus grande du très populaire Model Y, se distinguant par ses dimensions impressionnantes.

Des dimensions allongées et une nouvelle configuration

Le Model Y L mesure désormais 4 976 mm de long, ce qui le rend 18 cm plus long que la version classique. Ses dimensions de 2 129 mm de largeur et 1 668 mm de hauteur lui confèrent une stature imposante, offrant plus d’espace pour les passagers et les bagages. En fait, son empattement a également été allongé, augmentant ainsi son confort pour les longs trajets.

Intérieur spacieux et équipements de pointe

À l’intérieur, le Model Y L propose un aménagement en six places, avec des sièges indépendants à la deuxième rangée. Chaque siège est équipé de bras individuels électriquement repliables, ainsi que de fonctions de chauffage et de ventilation. Bien que le siège de la troisième rangée soit un peu étroit, il peut être replié à plat d’une simple pression sur un bouton, facilitant le transport des objets encombrants.

Parmi les autres ajouts, on note une écran de 16 pouces remplaçant l’ancien modèle de 15,4 pouces, une toit panoramique en verre et des vitres acoustiques pour une meilleure isolation sonore. Un système audio de 18 haut-parleurs enrichit également l’expérience sonore, tandis qu’un écran de 8 pouces est disponible pour les passagers arrière.

Un design extérieur subtil mais distinctif

Bien que les changements extérieurs soient discrets, le Model Y L se distingue par une ligne de vitrage modifiée, des portes arrière plus longues et des jantes spécifiques de 19 pouces. Sa aérodynamique a été améliorée avec une aérophore plus prononcée, contribuant à une meilleure performance sur la route.

Performance et autonomie

Concernant la motorisation, Tesla a révélé que le Model Y L est doté d’un système à double moteur avec traction intégrale. L’autonomie annoncée atteint 751 km selon le cycle CLTC, ce qui pourrait varier dans des conditions réelles. Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h est annoncé à 4,5 secondes, soit un léger écart par rapport à la version standard.

Un poids plus élevé avec une suspension améliorée

En raison de ses dimensions augmentées, le Model Y L affiche un poids de 2 088 kg, ce qui le rend plus lourd de 96 kg par rapport à son prédécesseur. Pour compenser ce poids supplémentaire, Tesla a sensiblement amélioré la suspension, offrant un contrôle précis dans les virages et une conduite fluide sur différents types de terrain.

Prix sur le marché

En terme de prix, le Model Y L est proposé au tarif de 3 000 euros de plus que la version classique, ce qui en fait un investissement significatif. Cette augmentation de prix peut se justifier par les nombreux ajouts et améliorations qu’offre cette version élargie.

Finalement, le Model Y L est un ajout intéressant à la gamme Tesla, visant à capter des clients à la recherche d’un véhicule spacieux et technologique. Pour celles et ceux qui cherchent un équilibre entre confort, performance et praticité, ce crossover mérite une attention particulière.