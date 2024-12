Le SUV électrique de luxe chinois à recharge ultra rapide débarque en Europe

Ce que vous devez retenir Un tarif qui le place en concurrence directe avec des best-sellers tels que le Tesla Model Y ou encore le Skoda Enyaq et le Volkswagen ID.

La marque chinoise Zeekr, filiale premium du géant Geely, s’apprête à faire une entrée remarquée sur le marché européen avec son nouveau modèle de SUV électrique au temps de recharge record.

Une arrivée stratégique sur le marché européen

Le modèle 7X de Zeekr a été présenté en Chine à l’été 2024. Ce véhicule, qui suscite déjà un vif intérêt, sera proposé en Europe à partir de 53 000 euros. Un tarif qui le place en concurrence directe avec des best-sellers tels que le Tesla Model Y ou encore le Skoda Enyaq et le Volkswagen ID.4 Performance. Le positionnement tarifaire agressif de Zeekr souligne sa volonté de bousculer les acteurs établis du segment des SUV électriques.

Zeekr mise sur l’innovation technologique et la compétitivité économique pour séduire les consommateurs européens. Sa capacité à proposer un véhicule haut de gamme à un prix accessible pourrait bien marquer un tournant dans l’industrie automobile européenne, où la demande pour des véhicules électriques performants ne cesse de croître.

Des caractéristiques techniques remarquables

Le SUV Zeekr 7X repose sur la plateforme modulaire SEA développée par Geely. Cette architecture est partagée avec d’autres marques prestigieuses telles que Polestar, Lotus et Smart. Doté d’une architecture électrique en 800 volts, le 7X est disponible avec deux options de batterie : une version de 75 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 500 kilomètres et une version plus puissante de 100 kWh atteignant jusqu’à 615 kilomètres.

L’élément clé qui différencie ce SUV est sa capacité de recharge ultra rapide. Selon les ingénieurs chinois, la batterie du Zeekr 7X peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement onze minutes grâce à un chargeur rapide adapté. Cette performance inégalée dans le secteur pourrait bien révolutionner l’utilisation quotidienne des véhicules électriques.

Un intérieur luxueux et fonctionnel

L’intérieur du Zeekr 7X incarne le luxe moderne tout en intégrant les dernières technologies numériques. Le tableau de bord est dominé par l’écran LCD « Stargate » qui prend en charge les images, messages et services d’infodivertissement compatibles avec la technologie 5G. Ce système avancé garantit aux passagers une expérience connectée unique lors de leurs trajets.

Côté espace, le véhicule offre pas moins de trente-deux espaces de rangement disséminés dans l’habitacle ainsi que des tablettes rétractables au dos des sièges avant pour plus de praticité. La capacité du coffre atteint quant à elle un volume impressionnant de 616 litres, répondant ainsi aux besoins des familles modernes.

Déploiement progressif sur le continent

Aujourd’hui déjà présent dans plusieurs pays scandinaves ainsi qu’aux Pays-Bas, le lancement du Zeekr 7X devrait s’étendre prochainement à d’autres marchés stratégiques comme l’Allemagne d’ici fin 2025. Cette expansion progressive témoigne des ambitions européennes soutenues par Geely pour sa marque premium.

En misant sur son expertise industrielle combinée aux nouvelles attentes écologiques du marché européen, Zeekr semble bien armé pour s’imposer durablement face aux constructeurs historiques ainsi qu’aux nouvelles marques émergentes spécialisées dans les véhicules électriques.