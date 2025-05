Le Subaru Forester inaugure le premier airbag mondial dédié aux cyclistes

Le nouveau Subaru Forester marque un tournant historique avec son airbag externe spécialement conçu pour protéger les cyclistes. Cette innovation s’avère particulièrement pertinente quand on sait que les accidents impliquant véhicules et deux-roues représentent une part importante des collisions urbaines.

L’évolution de la sécurité automobile suit un parcours impressionnant. Des tableaux de bord métalliques des années 60 aux ceintures alors optionnelles, nous sommes passés à des systèmes sophistiqués qui transforment chaque véhicule en une cellule de protection mobile. L’airbag reste le symbole même de cette évolution, mais son fonctionnement traditionnel présente des limites pour les usagers vulnérables de la route.

D’un airbag pour piétons à une solution spécifique pour cyclistes

La technologie développée par le constructeur japonais prend racine dans un projet initié dès 2016. À l’époque, la marque avait introduit des airbags extérieurs sur plusieurs modèles (Impreza, WRX, Legacy, Crosstrek et Levorg) dans le but de minimiser les blessures des piétons. Ces coussins se déployaient au niveau de la jonction capot-pare-brise, créant une surface souple pour amortir l’impact.

Mais voilà le problème : les cyclistes circulent à une hauteur différente des piétons. Cette différence de hauteur rendait le système moins efficace pour protéger les usagers montés sur leur vélo. La solution retenue démontre l’ingéniosité des équipes : étendre la zone de protection de l’airbag jusqu’aux montants latéraux du pare-brise. Cette modification permet désormais de protéger simultanément piétons et cyclistes.

Une protection renforcée contre le point d’impact le plus critique

Le montant A, cette partie de la carrosserie qui soutient le pare-brise et le toit, représente une zone particulièrement dangereuse en cas de collision. Sa structure solide et rigide constitue un risque majeur de traumatismes graves pour les usagers vulnérables. L’extension de l’airbag jusqu’à cette zone critique réduit significativement ce risque.

D’ailleurs, on peut se demander pourquoi il a fallu autant d’années pour développer une telle solution ? La réponse réside dans la complexité technique du défi : créer un système qui se déploie instantanément, qui couvre une surface suffisante et qui s’adapte aux différentes morphologies et hauteurs des usagers.

Le constructeur revendique la primeur mondiale de cette innovation, et les premiers retours semblent confirmer cette avancée. Pour le moment, cette technologie n’équipe que les Forester destinés au marché japonais. Une situation qui soulève une question légitime : quand les automobilistes français pourront-ils bénéficier de cette protection supplémentaire pour les cyclistes qui partagent nos routes ?

Un exemple à suivre pour l’industrie automobile

Cette innovation illustre parfaitement comment les constructeurs continuent d’innover pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. L’histoire des airbags montre que les technologies de sécurité, une fois développées, finissent généralement par se démocratiser à l’ensemble du marché. On peut donc raisonnablement espérer que d’autres constructeurs s’inspireront de cette avancée pour développer leurs propres solutions.

Le défi reste néanmoins de taille : adapter cette technologie aux différentes réglementations internationales, aux variations de prix des marchés locaux et aux spécificités urbaines de chaque pays. En France, où le cyclisme urbain connaît un essor remarquable ces dernières années, une telle innovation prendrait tout son sens. Les statistiques d’accidents révèlent que la cohabitation voitures-vélos reste un enjeu majeur pour la sécurité routière de nos villes.