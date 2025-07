Le roi de Thaïlande possède 300 voitures de luxe dans ses 17 000 propriétés

Ce que vous devez retenir On y trouve aussi une Maybach 62, symbole du luxe à l’allemande, plusieurs Mercedes Classe S AMG pour les déplacements sportifs, et même une Rolls-Royce Silver Limousine pour les occasions officielles.

Le souverain a démontré un sens aigu des affaires en investissant dans des secteurs clés de l’économie thaïlandaise.

Les jeunes Thaïlandais questionnent de plus en plus ouvertement le rôle de la monarchie dans la vie politique et économique du royaume.

Imaginez un instant posséder une collection de 300 voitures de prestige et avoir le choix entre 17 000 propriétés pour les abriter. C’est exactement la situation du roi Rama X de Thaïlande, dont la fortune personnelle dépasse largement celle de tous les autres monarques européens réunis.

Maha Vajiralongkorn, de son vrai nom, règne sur la Thaïlande depuis 2016 après avoir hérité du trône de son père. Mais c’est surtout l’héritage financier qui retient l’attention : une fortune estimée à 36,6 milliards d’euros, faisant de lui le souverain le plus riche de la planète.

Un garage royal aux dimensions pharaoniques

Sa collection automobile relève du fantasme absolu pour tout amateur de belles mécaniques. Les 300 voitures qui composent son parc incluent des modèles mythiques comme une Rolls-Royce Phantom de 1960, véritable pièce de collection britannique. On y trouve aussi une Maybach 62, symbole du luxe à l’allemande, plusieurs Mercedes Classe S AMG pour les déplacements sportifs, et même une Rolls-Royce Silver Limousine pour les occasions officielles.

Cette passion pour l’automobile ne s’arrête pas aux quatre roues. Le monarque thaïlandais possède également 38 jets privés et une flotte de plus de 50 bateaux. Vous vous demandez où ranger tout cela ? Avec 17 000 propriétés réparties dans tout le pays, le problème d’espace ne se pose visiblement pas.

Un empire immobilier qui génère des revenus colossaux

Ces milliers de biens immobiliers ne sont pas qu’une simple collection. Ils constituent un véritable empire économique générant des revenus locatifs substantiels. La majorité de ces propriétés se concentrent à Bangkok, la capitale économique du pays, mais s’étendent sur l’ensemble du territoire thaïlandais.

Depuis 2017, le roi contrôle directement le Crown Property Bureau, l’organisme qui gère les biens de la couronne. Cette centralisation du pouvoir économique a renforcé son influence personnelle de manière significative (certains observateurs y voient une concentration de pouvoir sans précédent dans l’histoire moderne du royaume).

Des investissements stratégiques dans l’économie nationale

La richesse de Rama X ne repose pas uniquement sur son héritage. Le souverain a démontré un sens aigu des affaires en investissant dans des secteurs clés de l’économie thaïlandaise. Ses participations dans les télécommunications et l’énergie lui assurent des revenus réguliers et une influence économique considérable.

Cette approche entrepreneuriale tranche avec l’image traditionnelle de la monarchie thaïlandaise. Son père, le roi Bhumibol Adulyadej, avait maintenu une image plus discrète et réservée tout au long de son règne de 70 ans.

Un contraste saisissant avec les autres monarchies

Quand on compare ces chiffres avec d’autres têtes couronnées, la différence est frappante. Le roi Charles III du Royaume-Uni dispose d’environ 900 millions d’euros, soit quarante fois moins que son homologue thaïlandais. Même les monarchies les plus fortunées d’Europe paraissent modestes face à cette accumulation de richesses.

Cette ostentation assumée détonne avec l’image d’austérité que cultivent généralement les cours européennes. Que ce soit la monarchie espagnole, danoise ou néerlandaise, toutes privilégient une approche plus mesurée de la représentation royale.

Une formation militaire au service du pouvoir

Rama X a suivi une formation militaire poussée, étudiant dans des académies en Australie et au Royaume-Uni. Pilote d’avion et d’hélicoptère qualifié, il a même participé à des missions de contre-insurrection avec l’armée royale thaïlandaise dans sa jeunesse.

Cette expérience militaire renforce son autorité personnelle et explique peut-être sa gestion plus directive des affaires royales comparée à celle de son prédécesseur.

Des critiques grandissantes face à cette accumulation

Cette richesse pharaonique ne passe pas inaperçue dans un pays où les inégalités sociales restent marquées. Les jeunes Thaïlandais questionnent de plus en plus ouvertement le rôle de la monarchie dans la vie politique et économique du royaume.

Le contraste entre ces 300 voitures de luxe et la situation économique de nombreux citoyens thaïlandais alimente les débats. Les organisations de défense des droits humains pointent du doigt cette concentration de richesses et de pouvoir entre les mains d’une seule personne.

Le système légal thaïlandais, qui réprime sévèrement toute critique envers la famille royale, complique l’expression de ces tensions. Cette situation crée un climat paradoxal mêlant respect traditionnel et frustration croissante, notamment parmi ceux qui réclament plus de liberté d’expression.

Au final, la collection automobile du roi Rama X illustre parfaitement les paradoxes de la monarchie thaïlandaise moderne : entre tradition séculaire et accumulation de richesses, entre respect populaire et questionnements démocratiques. Ces 300 voitures ne sont que la partie visible d’un patrimoine qui redéfinit les codes de la royauté au XXIe siècle.