le retour inattendu du breuvage exclusif de Tesla : à quel prix ?

Tesla, connue pour ses véhicules électriques révolutionnaires, a élargi son horizon avec le lancement d’une boisson exclusive. Après une première sortie qui a suscité un vif intérêt et des stocks rapidement épuisés, ce produit revient sur le marché juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

une incursion inattendue dans l’univers des spiritueux

La marque Tesla, généralement associée à l’innovation automobile, a surpris en janvier dernier en introduisant une boisson alcoolisée dans son catalogue. Baptisée « Mezcal », cette boisson s’est rapidement imposée comme un objet de collection grâce à sa rareté et son design distinctif. Le produit est conditionné dans un flacon en verre soufflé à la main de couleur noire, dont la forme évoque un éclair ou la lettre « S », symboles associés aux modèles emblématiques de Tesla.

Le choix du mezcal par Tesla n’est pas anodin. Ce spiritueux mexicain, reconnu pour ses arômes fumés et floraux ainsi que sa finale douce et épicée, cadre bien avec l’image avant-gardiste et sophistiquée que la marque souhaite véhiculer. Le goût unique du mezcal combine des notes de citron vert et de pomme verte, offrant une expérience gustative inédite aux amateurs de saveurs raffinées.

un prix qui fait parler

Le coût du mezcal signé Tesla s’élève à environ 425 euros pour une bouteille de 750 ml. Ce tarif place la boisson dans une catégorie premium, légèrement au-dessus du prix d’une action Tesla cotée récemment autour de 418 dollars (environ 395 euros). Le positionnement tarifaire reflète le caractère exclusif et artisanal du produit.

Cependant, ce prix n’a pas dissuadé les consommateurs passionnés par l’univers Tesla. La demande reste forte malgré le coût élevé, prouvant l’attractivité persistante du mélange entre luxe et innovation que propose la marque américaine. L’attente peut varier entre une à trois semaines après commande pour recevoir cette pièce unique chez soi.

l’expérience complète avec le set Copita

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience immersive offerte par le mezcal Tesla, un coffret spécial nommé « Copita » est également disponible. Ce set inclut non seulement la précieuse bouteille mais aussi des petits verres en céramique assortis qui complètent parfaitement l’esthétique du flacon. Proposé au prix total de 475 euros environ, ce coffret constitue un cadeau idéal pour les fins connaisseurs et les collectionneurs.

Néanmoins, cet ensemble ne connaît pas moins de succès; il est déjà épuisé sur plusieurs plateformes officielles dès sa mise sur le marché. Ce phénomène témoigne une fois encore de l’engouement général pour tout produit estampillé Tesla.

le défi logistique

L’un des défis auxquels fait face la distribution du mezcal Tesla réside dans sa disponibilité géographique limitée. Actuellement proposé dans plusieurs régions américaines dont Washington D.C., sa distribution internationale reste restreinte voire inexistante selon les zones géographiques spécifiques.

Cela représente sans doute une opportunité future pour Tesla : élargir sa présence mondiale au-delà du secteur automobile en capitalisant sur cette nouvelle ligne de produits atypiques pourrait renforcer davantage son emprise sur différents marchés internationaux.