Le retour électrisant de la Renault 17 : quand l’icône des années 70 renaît en version zéro émission

La Milan Design Week 2025 vient de nous offrir une surprise de taille avec la présentation d’un concept qui fait battre le cœur des passionnés d’automobile. Au milieu des créations avant-gardistes, un modèle a particulièrement attiré notre attention : la renaissance électrique de la Renault 17, ce coupé mythique qui avait marqué son époque.

Ce prototype élégant est né d’une collaboration entre Renault Design et la maison de design Ora Ito. Le résultat? Un mariage réussi entre l’héritage automobile français et une vision futuriste qui nous transporte dans un univers néo-rétro absolument fascinant.

Une réinterprétation électrique qui respecte l’ADN d’origine

La silhouette reste fidèle à l’originale avec ses lignes fluides et son profil caractéristique, mais elle s’enrichit d’éléments modernes qui lui donnent une présence unique. Les phares, tout en conservant leur forme distinctive, intègrent maintenant une signature lumineuse LED qui rappelle discrètement que nous sommes face à un véhicule du 21e siècle.

Ce concept de « restomod électrique » s’inscrit dans une stratégie déjà entamée par la marque au losange avec le retour de la R5 et l’annonce prochaine de la R4 en versions électriques. Une approche maligne qui fait appel à notre nostalgie tout en préparant l’avenir de la mobilité. (Et avouons-le, qui n’a pas souri en voyant ces formes familières revenir sur le devant de la scène?)

Un intérieur qui mélange vintage et haute technologie

À l’intérieur, le tableau de bord reprend les codes esthétiques des années 70 mais les combine avec des écrans tactiles et des matériaux écologiques. Les sièges, avec leur design rétro, offrent un confort moderne et sont fabriqués à partir de tissus recyclés — un clin d’œil subtil à l’engagement environnemental qui accompagne cette transformation électrique.

Les détails font toute la différence : boutons physiques aux formes vintage côtoient les interfaces numériques, créant un pont entre deux époques. Le volant à trois branches, inspiré de l’original, intègre désormais des commandes tactiles pour contrôler les différentes fonctions du véhicule.

La vision d’un avenir ancré dans l’histoire

Laurens Van den Acker, directeur du design chez Renault, résume parfaitement la philosophie derrière ce projet : « Nous voulons faire revivre des légendes, mais aussi en créer de nouvelles ». Cette phrase capture l’essence même de la démarche de la marque française.

Le concept Renault 17 électrique réussit ce pari avec brio. Il ne s’agit pas d’une simple copie modernisée, mais d’une véritable réinterprétation qui respecte l’esprit d’origine tout en l’adaptant aux attentes et aux technologies d’aujourd’hui.

Un segment qui attend son renouveau

Si ce prototype n’est pour l’instant qu’un exercice de style sans confirmation de production, il soulève une question passionnante : et si Renault osait lancer un coupé électrique inspiré de ce concept? Le marché des voitures électriques manque justement de modèles à forte personnalité dans ce segment.

Avec une autonomie probablement supérieure à 400 km (bien que les caractéristiques techniques n’aient pas été détaillées), un tel véhicule pourrait trouver sa place entre la compacte R5 e-Tech et les SUV électriques de la gamme.

On peut imaginer un prix de départ aux alentours de 40 000 €, ce qui le positionnerait comme un produit premium mais accessible, face à des concurrents souvent bien plus onéreux.

L’attrait du néo-rétro dans l’univers électrique

La tendance du néo-rétro n’est pas nouvelle dans l’industrie automobile (pensez à la Fiat 500, la Mini ou la Volkswagen Coccinelle), mais son application au monde de l’électrique est relativement récente et ouvre des possibilités créatives fascinantes.

Renault semble avoir compris avant beaucoup d’autres constructeurs le pouvoir émotionnel de ces résurrections. Dans un monde où les voitures électriques sont souvent critiquées pour leur manque de caractère ou d’âme, faire appel à des modèles iconiques du passé est une façon intelligente de créer un lien affectif avec les clients.

Vous rappelez-vous la première fois que vous avez vu une Renault 17 sur la route? Cette élégance française unique, ce mélange de sportivité accessible et de confort quotidien? La version électrique pourrait faire renaître ces sensations pour une nouvelle génération.

Un avenir possible pour ce concept?

Bien que Renault n’ait pas annoncé d’intention ferme de produire ce modèle, les réactions enthousiastes pourraient faire pencher la balance. La stratégie actuelle du groupe, axée sur l’électrification et la valorisation de son patrimoine, semble parfaitement alignée avec un tel projet.

Si la R17 électrique venait à être produite, elle s’inscrirait dans une gamme cohérente aux côtés de la R5 et de la R4, formant un trio de modèles néo-rétro couvrant différents segments du marché.

Le timing semble idéal : alors que la transition vers l’électrique s’accélère et que les réglementations se durcissent, proposer des modèles à forte identité peut être un atout majeur pour se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif.

En attendant une éventuelle confirmation, ce concept reste un magnifique hommage à un modèle qui a marqué l’histoire de l’automobile française. Et il nous rappelle que l’électrification du parc automobile peut aussi être une occasion de célébrer notre patrimoine.

La R17 était un symbole d’élégance et d’innovation en son temps. Sa réincarnation électrique pourrait bien perpétuer cet héritage, tout en l’inscrivant résolument dans notre époque. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.