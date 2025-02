Le régulateur de vitesse adaptatif remis en question par une nouvelle étude

Je m'appelle Sophie et je suis rédactrice pour actumoteur.fr. J'ai toujours été passionnée par les voitures de sport et les supercars, et j'ai décidé de combiner cette passion avec mon amour pour l'écriture en devenant rédactrice web. Je travaille pour actumoteur.fr, où je m'occupe principalement de la section des actualités. J'aime partager mes découvertes et mes coups de cœur dans le monde automobile avec nos lecteurs.