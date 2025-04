Le projet étonnant de Wolfgang Porsche : un tunnel privé de 500 mètres sous la montagne

Quand on porte un nom comme Porsche, les solutions à vos problèmes quotidiens prennent parfois une dimension extraordinaire. C’est le cas de Wolfgang Porsche, actuel président du conseil d’administration de la célèbre marque automobile et petit-fils du fondateur Ferdinand Porsche. À 81 ans, cet homme d’affaires a récemment fait parler de lui pour un projet aussi ambitieux qu’inhabituel : la construction d’un tunnel privé de 500 mètres sous une montagne pour accéder plus facilement à sa demeure historique.

Une villa du XVIIe siècle avec un accès complexe

En 2020, Wolfgang Porsche a acquis pour 8,4 millions d’euros la villa Paschinger-Schlössl, une magnifique demeure datant du XVIIe siècle située sur les flancs du mont Kapuzinerberg à Salzbourg, en Autriche. Ce lieu, qui fait partie des poumons verts de la ville, possède une riche histoire – il a notamment appartenu à l’écrivain Stefan Zweig, auteur de nombreuses œuvres reconnues.

Actuellement en cours de rénovation, cette propriété d’exception présente néanmoins un inconvénient majeur : son accès. Pour y parvenir, il faut emprunter une route étroite à voie unique qui serpente le long de la montagne, avec un dénivelé d’environ 50 mètres. Cette voie traverse une muraille datant du XVIe siècle, ce qui complique davantage le trajet et peut même s’avérer risqué pendant la saison hivernale.

Face à cette situation, Wolfgang Porsche a imaginé une solution digne de son nom : pourquoi ne pas creuser directement la montagne ?

Un projet qui fait réagir les habitants de Salzbourg

L’idée de Wolfgang Porsche est claire : construire un tunnel de 500 mètres sous le mont Kapuzinerberg pour relier directement sa villa à un parking urbain situé au pied de la montagne. Ce passage souterrain permettrait de desservir un futur parking privé de neuf places qui sera aménagé près de la résidence.

Pour l’homme d’affaires, cette solution présente l’avantage de préserver l’esthétique du paysage tout en évitant le trajet sinueux actuel. Les démarches administratives sont déjà bien avancées, et Wolfgang Porsche aurait même déjà versé environ 40 000 euros pour obtenir les droits d’accès au parking public existant.

Sans grande surprise, ce projet a suscité des réactions mitigées chez les habitants de Salzbourg. Certains riverains y voient un privilège réservé aux plus fortunés. Le parti politique de gauche Bürgerliste a également remis en question le montant versé par le millionnaire, jugé insuffisant au regard de l’ampleur du projet.

Un projet légalement réalisable

Malgré les débats qu’il suscite, le projet de Wolfgang Porsche s’inscrit dans un cadre légal. La loi autrichienne, notamment le « Kellerrecht » (droit de cave), stipule que la propriété d’un terrain ne se limite pas à sa surface mais s’étend également au sous-sol.

Comme l’explique le notaire Christian Gerd Kotz, « en théorie, ces terres pourraient être utilisées jusqu’au centre de la Terre ». Une précision juridique qui donne toute latitude au petit-fils de Ferdinand Porsche pour mener à bien son projet, aussi extravagant puisse-t-il paraître aux yeux du grand public.

Quand luxe rime avec praticité

Cette anecdote nous rappelle que les préoccupations des grandes fortunes diffèrent souvent de celles du commun des mortels. Là où la plupart d’entre nous acceptons les contraintes quotidiennes comme inévitables, certains ont les moyens de les contourner – littéralement, dans ce cas précis.

La famille Porsche, dont l’histoire est intimement liée à celle de l’automobile de luxe et de sport, continue ainsi d’écrire sa légende. Entre innovation technique et style de vie d’exception, le tunnel de Wolfgang Porsche pourrait bien devenir une nouvelle page de cette saga familiale riche en rebondissements. (Et vous, que feriez-vous si vous aviez les moyens de modifier votre environnement pour gagner quelques minutes chaque jour ?)

Pour l’instant, la villa reste en rénovation et son propriétaire n’y réside pas encore. Reste à voir si ce projet architectural ambitieux verra effectivement le jour, ajoutant ainsi une curiosité technique de plus à l’histoire déjà riche de la famille Porsche.