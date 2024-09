Le Porsche 911 Turbo 3.3 de 1977 : quand l’excellence sportive s’allie à la sécurité

Il y a près de 50 ans, Porsche lançait une version surpuissante de sa légendaire 911 : le Turbo 3.3. Ce modèle, véritable référence en matière de performances, cachait un atout technique inattendu. Retour sur l’histoire fascinante de cette sportive d’exception et sur la décision audacieuse qui a contribué à en faire une voiture aussi performante que sûre.

La naissance d’une icône : le Porsche 911 Turbo

L’histoire du Porsche 911 Turbo débute en 1974 avec la présentation de la première version suralimentée de la mythique 911. Basée sur la génération 930, cette déclinaison s’impose rapidement comme la référence absolue dans le segment des supercars.

Le cœur de cette bête de course est un moteur boxer six cylindres de 3,0 litres, équipé d’un turbocompresseur KKK. Cette mécanique développe alors 260 ch et 343 Nm de couple, des chiffres impressionnants pour l’époque qui permettent à la 911 Turbo d’atteindre 250 km/h en pointe et d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes.

L’évolution vers le Turbo 3.3 : la puissance déchaînée

En 1977, Porsche franchit une nouvelle étape avec le lancement du 911 Turbo 3.3 Coupé. Cette évolution majeure se caractérise par :

– Une augmentation de la cylindrée à 3,3 litres

– L’ajout d’un intercooler

– Le renforcement des paliers moteur

– Une hausse du taux de compression

Ces modifications permettent au Turbo 3.3 d’atteindre des performances encore plus impressionnantes :

– 300 ch et 412 Nm de couple

– Vitesse de pointe de 260 km/h

– 0 à 100 km/h en 5,4 secondes

Walter Röhrl, pilote de rallye légendaire et ambassadeur de la marque, fait l’acquisition d’un exemplaire en 1979, témoignant de l’attrait exercé par ce modèle auprès des plus grands pilotes de l’époque.

Un défi technique et sécuritaire

Si les performances du 911 Turbo 3.3 sont exceptionnelles, elles soulèvent également un défi de taille pour les ingénieurs de Porsche. Comment rendre cette voiture à la fois extrêmement performante et suffisamment sûre pour être conduite par des automobilistes talentueux, mais non professionnels ?

Peter Falk, alors responsable des essais chez Porsche, prend conscience de cette problématique. Il explique : « C’était une tâche intéressante de rendre le 911 Turbo également pilotable pour des personnes talentueuses mais non pilotes. Nous avons rencontré de nombreuses situations difficiles avec un châssis qui, au début, était dépassé par la puissance et le poids. Nos voitures d’essai atteignaient presque 300 km/h. »

Une solution inattendue : des freins issus de la compétition

Face à ce défi, Peter Falk propose une solution audacieuse : équiper le 911 Turbo 3.3 d’un système de freinage dérivé directement de la compétition automobile. Plus précisément, il suggère d’adapter les freins de la Porsche 917 Spyder, une voiture de course légendaire.

La décision d’intégrer un tel système de freinage à une voiture de série ne va pas de soi. Falk raconte comment il a réussi à convaincre Ernst Fuhrmann, alors directeur général de Porsche :

« La façon dont les décisions étaient prises à l’époque est inimaginable aujourd’hui. Au printemps 1977, j’ai réussi à convaincre M. Fuhrmann d’adopter un système de freinage dérivé du 917 Spyder pour le 911 Turbo 3.3. Au début, il n’était pas favorable à l’idée et a dit : ‘Pourquoi freiner ? Nous voulons que les gens conduisent’. Après trois whiskys, il a finalement donné son accord. La conversation a eu lieu dans un bar du sud de la France lors de la présentation de la 928. »

Un héritage technique et sportif

Cette anecdote, au-delà de son côté pittoresque, illustre parfaitement l’esprit d’innovation et la culture du défi qui ont toujours animé Porsche. L’intégration de freins issus de la compétition sur une voiture de série, aussi performante soit-elle, témoigne de la volonté de la marque de repousser constamment les limites de la technologie automobile.

Ce choix technique audacieux a contribué à faire du Porsche 911 Turbo 3.3 une voiture d’exception, capable de concilier des performances de très haut niveau avec un niveau de sécurité adapté à une utilisation sur route ouverte. Cette approche novatrice a par la suite inspiré de nombreux développements dans l’industrie automobile, notamment dans le domaine des freins hautes performances pour les voitures de sport.

L’héritage du 911 Turbo 3.3 dans la gamme Porsche actuelle

Aujourd’hui, près de 50 ans après le lancement du 911 Turbo 3.3, l’esprit de ce modèle légendaire perdure dans la gamme Porsche. Les versions Turbo des 911 actuelles continuent d’incarner le summum de la performance et de la technologie au sein de la gamme du constructeur de Stuttgart.

Les ingénieurs Porsche poursuivent cette quête d’équilibre entre performances exceptionnelles et sécurité optimale. Les dernières générations de 911 Turbo bénéficient ainsi de systèmes de freinage carbone-céramique ultra-performants, d’aides électroniques sophistiquées et d’un châssis finement calibré pour offrir à la fois agilité et stabilité.

L’histoire du Porsche 911 Turbo 3.3 et de ses freins issus de la compétition nous rappelle que l’excellence automobile naît souvent de décisions audacieuses et d’une volonté constante d’innovation. C’est cet esprit pionnier qui continue de faire de Porsche l’une des marques les plus respectées et admirées dans l’univers des voitures de sport.