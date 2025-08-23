Le plus petit camping-car autonome de Suzuki

Ce que vous devez retenir Avec une puissance de 63 chevaux et un couple de 95 Nm, ce moteur assure une constance et une réactivité, que ce soit en version deux roues motrices (2WD) ou quatre roues motrices (4WD).

La Suzuki Every J Limited : Un kei van prêt pour l’aventure

Les Kei Cars ont depuis longtemps trouvé leur place dans les villes animées du Japon. Ces véhicules compacts sont synonymes de praticité et d’efficacité. La Suzuki Every, un Kei Van, s’est imposée comme un choix favori parmi les conductrices au Japon, naviguant avec succès dans son sixième modèle.

Évolution et caractère aventureux

Dans une démarche innovante, la Suzuki Every se décline désormais en une version unique : la J Limited Edition. Ce modèle spécial, basé sur la version haut de gamme Join Turbo, offre divers attributs extérieurs qui la mettent en avant. Les pare-chocs avant et arrière se parent d’un fini noir brillant, rappelant le look brut des classiques des tout-terrain. Les rétroviseurs, poignées de porte et colonnes arborent également ce même traitement.

Les optiques de la Every J Limited, alliant fonctionnalité et style, intègrent des éclairages à LED en standard. Les jantes de taille modeste sont habillées de jantes argentées, ajoutant une touche d’élégance.

Une taille compacte avec un espace maximal

Avec une longueur de seulement 3 395 mm, ce mini van est 26,2 cm plus court qu’une Fiat 500. Pourtant, cet espace réduit ne masque en rien son aménagement intérieur spacieux, idéal pour des escapades en plein air. Ensemble, l’équipement standard inclut la climatisation automatique et des portes coulissantes électriques sur les deux côtés, rendant les entrées et sorties des passagers pratiques.

La flexibilité pour les conductrices se poursuit grâce à des accessoires optionnels. Il est possible d’installer une galerie de toit, des barres de toit aux côtés ainsi qu’un filet de rangement au-dessus de l’espace de chargement. Pour un confort moderne, une option d’écran d’infodivertissement de 7 pouces est disponible, incluant Bluetooth, caméra de recul, port USB et antenne GPS.

Performances adaptées à votre style de vie

Cette édition spéciale est uniquement propulsée par un moteur turbo 3 cylindres de 658 cc, positionné au centre de la voiture. Avec une puissance de 63 chevaux et un couple de 95 Nm, ce moteur assure une constance et une réactivité, que ce soit en version deux roues motrices (2WD) ou quatre roues motrices (4WD). Le choix d’une transmission CVT facilite les manœuvres dans les environnements urbains ou en dehors des sentiers battus.

Tarification et disponibilité

Actuellement, la Every J Limited est disponible à la commande au Japon, avec un tarif débutant à 10 000 € pour la version 2WD et à 11 600 € pour la version 4WD. Les options technologiques mentionnées peuvent entraîner un coût supplémentaire de 310 €.

Ces chiffres témoignent de l’accessibilité de ce van pratique pour celles et ceux qui recherchent un véhicule adapté à leurs besoins quotidiens, sans compromettre le style ni le confort.