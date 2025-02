Le Peugeot 2008 confirme son succès commercial en France avec une gamme enrichie

Ce que vous devez retenir Les chiffres de vente du premier trimestre 2024 illustrent parfaitement cette tendance avec plus de 8500 immatriculations, plaçant ce modèle en tête de sa catégorie.

Le Peugeot 2008 continue d’affirmer sa position dominante sur le marché français des SUV urbains. Les chiffres de vente du premier trimestre 2024 illustrent parfaitement cette tendance avec plus de 8500 immatriculations, plaçant ce modèle en tête de sa catégorie.

Une gamme qui s’adapte aux besoins de tous

Le succès du SUV français s’explique notamment par sa polyvalence et son offre diversifiée. La gamme propose trois types de motorisations : essence PureTech (100 et 130 ch), hybride 48V et 100% électrique e-2008 (156 ch). Cette variété répond aux attentes des particuliers comme des professionnels, avec des prix démarrant à partir de 25 900 euros pour la version essence.

Un design affirmé qui séduit

Le style distinctif du 2008 ne laisse personne indifférent. Sa signature lumineuse à LED avec les ‘crocs’ caractéristiques, sa calandre imposante et ses lignes sculptées lui confèrent une présence unique sur la route. Les finitions GT se démarquent par des éléments esthétiques spécifiques comme les jantes alliage 18 pouces et les inserts noir brillant.

Un intérieur technologique repensé

L’habitacle du Peugeot 2008 fait la part belle à la technologie avec le i-Cockpit nouvelle génération. L’instrumentation numérique 3D (sur versions GT) et l’écran tactile 10 pouces haute définition modernisent l’expérience de conduite. Le petit volant, marque de fabrique de la marque, contribue à l’agilité ressentie. (J’avoue avoir été bluffé par la qualité des matériaux lors de mon dernier essai)

Des équipements de sécurité au top niveau

Une expérience de conduite convaincante

Sur route, le 2008 se distingue par son comportement équilibré. La direction précise et le châssis bien calibré offrent un excellent compromis entre confort et dynamisme. Les motorisations, qu’elles soient thermiques ou électriques, délivrent des performances convaincantes tout en maintenant une consommation raisonnable (5,5 L/100 km en moyenne pour le PureTech 130).

Un rapport qualité-prix compétitif

Face à la concurrence, le Peugeot 2008 se positionne avec des arguments solides. La garantie constructeur de 5 ans (8 ans pour la batterie des versions électriques) témoigne de la confiance de la marque dans la fiabilité de son produit. Les différentes formules de financement et l’excellent maintien des valeurs résiduelles en font un choix rationnel.

La réussite du 2008 illustre la capacité de Peugeot à proposer un SUV moderne, polyvalent et attrayant. Entre style affirmé et technologie embarquée, il répond aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes : ce SUV compact a su trouver sa place dans le paysage automobile français.