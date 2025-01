Le nouveau Volkswagen Tiguan 2025 en financement à taux zéro

Ce que vous devez retenir La troisième génération du SUV allemand Volkswagen Tiguan arrive sur le marché français avec une offre de financement exceptionnelle à taux zéro, permettant aux acheteurs potentiels de s’offrir ce modèle emblématique dans des conditions avantageuses.

La troisième génération du SUV allemand Volkswagen Tiguan arrive sur le marché français avec une offre de financement exceptionnelle à taux zéro, permettant aux acheteurs potentiels de s’offrir ce modèle emblématique dans des conditions avantageuses.

Une nouvelle génération qui révolutionne les codes

Le Tiguan millésime 2025 se démarque par son design affûté et ses innovations technologiques. Cette nouvelle mouture conserve l’ADN qui a fait le succès des précédentes versions tout en apportant une modernité bienvenue. Les lignes sont plus dynamiques, l’habitacle totalement repensé offre un confort premium et une ergonomie optimisée.

Une gamme de motorisations complète et efficiente

La gamme s’articule autour de plusieurs motorisations adaptées à tous les usages. En entrée de gamme, on trouve le 1.5 eTSI MHEV ACT de 130 chevaux associé à la boîte DSG, une combinaison particulièrement efficiente grâce à sa micro-hybridation 48V. Pour les plus exigeants, des versions plus puissantes sont disponibles, notamment en diesel TDI et en hybride rechargeable eHybrid.

Des équipements dernier cri

La finition Essential propose déjà un niveau d’équipement généreux avec climatisation tri-zone, écran tactile de 12,9 pouces, instrumentation digitale et aide au stationnement. Les versions supérieures ajoutent des équipements comme le toit panoramique, la conduite semi-autonome ou encore la vision nocturne.

Une offre de financement attractive

Le constructeur propose un financement avec un apport de 35% et des mensualités calculées sur 24 mois. Pour la version 1.5 eTSI MHEV 130ch DSG Essential affichée à 34 900 euros, la mensualité s’établit à 399 euros (hors assurances facultatives). Une dernière échéance majorée vient compléter ce financement.

La technologie 4MOTION en option

Les amateurs de conduite tout-temps apprécieront la disponibilité du système de transmission intégrale 4MOTION sur certaines motorisations essence TSI et diesel TDI. Ce système intelligent répartit le couple entre les essieux avant et arrière selon les conditions d’adhérence.

Garantie et services associés

Volkswagen assure une tranquillité d’esprit avec une garantie constructeur de 4 ans ou 80 000 km. Les premiers entretiens sont proposés à prix maîtrisés et le réseau d’agents agréés assure un service de proximité sur l’ensemble du territoire.

Un SUV qui répond aux attentes actuelles

Ce nouveau Tiguan s’inscrit parfaitement dans son époque avec des motorisations électrifiées, des aides à la conduite dernière génération et un confort optimal. Son rapport équipement/prix le positionne comme une référence sur le segment des SUV compacts premium.

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes dans le réseau Volkswagen français, avec des premières livraisons prévues dans les semaines à venir. (N’hésitez pas à vous rendre en concession pour découvrir ce nouveau modèle qui risque de faire parler de lui)