Le nouveau Skoda Elroq RS sur le marché grec – Tous les prix

Découverte du Skoda Elroq RS, un SUV électrique performant

La marque Skoda a récemment lancé une nouvelle version de son SUV électrique, le Skoda Elroq, qui se décline en plusieurs finitions, dont la très attendue version RS. Dotée d’une motorisation entièrement électrique, elle est conçue pour allier performances et praticité.

Détails techniques du Skoda Elroq RS

Le Skoda Elroq RS se distingue par sa puissance impressionnante de 340 chevaux, héritée du modèle Enyaq RS. Sa légèreté et ses dimensions plus compactes lui confèrent des performances encore plus marquées, ce qui en fait le SUV le plus rapide de la gamme Skoda à ce jour.

Basé sur la plateforme MEB, ce modèle est équipé d’un moteur électrique sur chaque essieu, offrant une puissance totale de 341 chevaux (250 kW) et un couple de 134 Nm à l’avant et 545 Nm à l’arrière. Avec un poids de 2 154 kg, l’Elroq RS peut atteindre les 100 km/h en seulement 5,4 secondes et sa vitesse maximale est électroniquement limitée à 180 km/h.

Confort et suspension

La suspension a également bénéficié de modifications, avec une hauteur de caisse réduite de 15 mm à l’avant et de 10 mm à l’arrière par rapport aux versions standards. Ce modèle peut être équipé d’amortisseurs DCC de deuxième génération, offrant une expérience de conduite plus dynamique.

Design extérieur

Le design du Skoda Elroq RS suit la nouvelle ligne directrice Modern Solid. Son avant est marqué par une grille noire Tech-Deck, intégrant des capteurs pour les systèmes d’assistance à la conduite. Les phares aux formes distinctives et un élégant bouclier avant renforcent son caractère sportif.

Sur le flanc, sa silhouette aérodynamique est accentuée par une ligne de toit incliné. Cette caractéristique contribue à un coefficient de traînée de 0,26. Les protections en plastique noir entourent la carrosserie, ajoutant une touche robuste à son apparence.

Espace intérieur et confort

L’intérieur de l’Elroq RS est tout aussi élégant et fonctionnel. Les sièges sports, provenant du pack RS Lounge, sont équipés de revêtements en suédine et de fonctions chauffantes et de massage. Les accents en fibre de carbone et les surpiqûres lime verte ajoutent une note de sophistication.

Pour ce qui est de l’alimentation, le Skoda Elroq RS est équipé d’une batterie de 84 kWh (79 kWh utiles), permettant une recharge rapide allant jusqu’à 185 kW. En pratique, cela signifie que vous pouvez passer de 10 % à 80 % de charge en seulement 26 minutes. Avec une autonomie de 546 km en cycle mixte (selon la norme WLTP), ce modèle est idéal pour les trajets quotidiens.

Équipements et prix

Le Skoda Elroq RS est généreusement équipé en matière de confort, de sécurité, et de connectivité. Avec un prix établi à 54 800 euros, ce montant ne tient pas compte des éventuelles aides gouvernementales pour l’achat de véhicules électriques.

Outre la version RS, d’autres modèles de la gamme sont également disponibles, à commencer par le Skoda Elroq 50 à 34 500 euros, jusqu’à des versions plus puissantes.

Exploration d’un modèle électrique alliant performance et fonctionnalité, le Skoda Elroq RS pourrait bien séduire un public en quête d’un SUV capable de s’affirmer sur la route, tout en offrant une solution respectueuse de l’environnement. Les innovations apportées soulignent le savoir-faire de la marque dans l’univers de l’automobile, prouvant qu’électrique ne rime pas forcément avec compromis.