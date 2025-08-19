Le nouveau produit de Suzuki qui fait sensation – Ne coûte que 5 euros

Ce que vous devez retenir Au fil du temps, elle a su diversifier ses activités en entrant dans le domaine des motos en 1952, des automobiles en 1955 et des moteurs hors-bord en 1965.

Dans les usines de Suzuki au Japon, de nombreux employés viennent d’Inde, ce qui a amené à l’introduction du curry dans les menus des cantines, remplaçant une offre exclusivement japonaise.

La popularité de ce plat a été telle que la marque a décidé de commercialiser cette sauce prête à l’emploi.

Depuis sa fondation en 1920, la marque Suzuki a su évoluer au fil des décennies. À l’origine créée par Michio Suzuki à Hamamatsu, cette entreprise se concentrait sur la fabrication de machines textiles. Au fil du temps, elle a su diversifier ses activités en entrant dans le domaine des motos en 1952, des automobiles en 1955 et des moteurs hors-bord en 1965. Des modèles emblématiques comme le Vitara, le Jimny et la Swift ont marqué l’histoire automobile.

Un nouvel horizon

Recemment, la marque a décidé de se lancer dans un domaine inattendu : l’alimentation. Actuellement, sa toute nouvelle sauce curry a connu un tel succès que les stocks se sont rapidement épuisés, laissant les consommateurs désireux d’attendre jusqu’en septembre pour de nouvelles livraisons.

Une sauce inspirée par l’automobile

Cette sauce curry est disponible en quatre saveurs, chacune étant inspirée d’un modèle emblématique de la marque. Le curry, mélange d’épices provenant d’Inde, est surtout connu pour son utilisation dans des plats accompagnés de riz, de légumes ou d’oléagineux. Bien que cela puisse paraître surprenant qu’un constructeur automobile se lance dans la gastronomie, il y a une logique. Dans les usines de Suzuki au Japon, de nombreux employés viennent d’Inde, ce qui a amené à l’introduction du curry dans les menus des cantines, remplaçant une offre exclusivement japonaise.

La popularité de ce plat a été telle que la marque a décidé de commercialiser cette sauce prête à l’emploi. (On ne peut qu’imaginer la surprise des clients qui s’attendront à acheter des voitures et trouveront une sauce curry !)

Les saveurs de Suzuki

Chaque saveur de la sauce curry porte le nom d’un modèle particulier. La composée Jimny présente un curry masala avec des pois chiches, tandis que la Swift propose un curry dal avec des lentilles et des tomates. La Hayabusa offre un curry sambal avec du radis daikon, et la V-Strom 1050DE dispose d’un curry moong dal aux légumes verts. Un éventail qui illustre la créativité de la marque.

Facile à préparer, il suffit de quelques minutes de chauffage pour savourer ces plats. En effet, Torizen, un restaurant avec une histoire de plus de 150 ans, produit cette sauce, relevant encore plus l’expérience gustative pour les amateurs de saveurs indiennes.

Le prix de chaque sachet est d’environ 5 euros, offrant ainsi une option économique et savoureuse pour ceux qui recherchent un goût épicé sans se compliquer la vie.

Une expérience inédite à découvrir

L’initiative de Suzuki de s’aventurer dans le secteur alimentaire illustre à quel point le monde de l’automobile peut parfois surprendre. La gastronomie, souvent perçue comme éloignée de l’industrie automobile, y trouve ici une belle passerelle. Alors, si vous êtes en quête d’un nouveau goût ou simplement d’une petite curiosité à offrir, n’hésitez pas à vous tourner vers ce produit unique.

Et vous, seriez-vous prête à essayer une sauce curry inspirée par une marque automobile lors de votre prochain repas ? Cela pourrait bien émerveiller vos invités !