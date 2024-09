Le nouveau MG HS 2024 : un SUV hybride rechargeable ambitieux

MG renouvelle entièrement son SUV HS, offrant un design rafraîchi, un intérieur plus technologique et les dernières innovations en matière de sécurité. La grande nouveauté réside dans son puissant et efficace système de propulsion hybride rechargeable, qui positionne le HS comme un sérieux concurrent dans sa catégorie.

Un design repensé et des dimensions généreuses

Le nouveau MG HS 2024 se présente avec des dimensions revues à la hausse :

Longueur : 4 670 mm (+45 mm par rapport à son prédécesseur)

Largeur : 1 980 mm (+14 mm)

Empattement : 2 765 mm (+45 mm)

Ces augmentations se traduisent par un habitacle plus spacieux et un volume de coffre accru.

Un intérieur modernisé et technologique

L’habitacle du MG HS 2024 bénéficie de plusieurs améliorations :

Nouveaux matériaux et finitions pour une qualité perçue supérieure

Double écran de 12,3 pouces (instrumentation et infodivertissement)

Nouvelles fonctionnalités et connectivité améliorée

Coffre de 441 litres

19 compartiments de rangement dans l’habitacle

Un système hybride rechargeable performant

La principale innovation de cette nouvelle génération est son groupe motopropulseur hybride rechargeable :

Moteur essence 1.5 litres turbo : 142 ch et 230 Nm

Moteur électrique : 110 kW

Batterie : 21,4 kWh

Puissance combinée : 339 ch et 365 Nm

Accélération 0-100 km/h : 6,8 secondes

Autonomie en mode électrique : 109 km

Ces performances placent le MG HS au-dessus de concurrents établis comme le Toyota RAV4 Plug-In Hybrid et le Hyundai Tucson hybride rechargeable en termes de puissance et d’autonomie électrique.

Sécurité et aide à la conduite

Le nouveau HS intègre le pack d’assistances à la conduite MG Pilot, comprenant :

Assistant d’embouteillage

Régulateur de vitesse adaptatif

Assistant de vitesse

Aide au maintien dans la voie

Tarification compétitive

Le MG HS 2024 est disponible en France à partir de :

36 990 euros pour la version Comfort

38 990 euros pour la finition Luxury

Ces prix sont susceptibles d’être réduits grâce aux aides gouvernementales du Plan MOVES III (jusqu’au 31 décembre).

En conclusion, le nouveau MG HS 2024 se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des SUV hybrides rechargeables. Avec son design actualisé, son intérieur technologique, ses performances impressionnantes et son autonomie électrique étendue, il offre une alternative intéressante aux modèles établis. Son prix compétitif pourrait lui permettre de séduire une large clientèle à la recherche d’un SUV familial alliant performances et efficience énergétique. MG démontre ainsi sa capacité à proposer des véhicules modernes et bien équipés, capables de rivaliser avec les grandes marques du secteur.