Le nouveau Lynk & Co 900 : un SUV hybride rechargeable ultra-puissant de 857 chevaux

Ce que vous devez retenir Une entrée remarquée dans le segment premium des SUVLa marque Lynk & Co frappe fort avec son tout nouveau modèle, le 900, un SUV aux dimensions impressionnantes qui vient bousculer les codes du segment premium.

Un intérieur tourné vers le futurL’habitacle fait la part belle au numérique avec un impressionnant écran central de 30 pouces en définition 6K qui occupe une grande partie du tableau de bord.

Ces équipements placent le Lynk & Co 900 au niveau des meilleures références du segment en matière de dynamique de conduite.

La marque Lynk & Co frappe fort avec son tout nouveau modèle, le 900, un SUV aux dimensions impressionnantes qui vient bousculer les codes du segment premium. Avec ses 5,24 mètres de long, ce mastodonte s’impose d’emblée comme un concurrent sérieux des Range Rover et autres références du marché.

Un design épuré aux accents high-tech

L’esthétique du Lynk & Co 900 privilégie les lignes pures et les surfaces métalliques planes, créant une silhouette à la fois élégante et moderne. Si certains traits rappellent les productions britanniques, le SUV chinois affirme sa personnalité avec des éléments distinctifs résolument technologiques.

L’habitacle fait la part belle au numérique avec un impressionnant écran central de 30 pouces en définition 6K qui occupe une grande partie du tableau de bord. Une seconde interface digitale derrière le volant regroupe les informations essentielles à la conduite, complétée par un affichage tête haute dernière génération.

Une gamme de motorisations hybrides surpuissantes

Basé sur une plateforme partagée avec Volvo, le 900 propose trois versions hybrides rechargeables aux performances exceptionnelles. L’entrée de gamme associe un moteur essence 1,5 litre turbo à deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 721 chevaux. Les versions supérieures, équipées d’un bloc 2,0 litres, atteignent respectivement 734 et 857 chevaux – des chiffres qui donnent le vertige.

Technologies de pointe et performances

La transmission intégrale est de série sur toutes les versions, tandis qu’une suspension pneumatique pilotée électroniquement assure un comportement routier optimal. Ces équipements placent le Lynk & Co 900 au niveau des meilleures références du segment en matière de dynamique de conduite.

Un positionnement stratégique

Avec ce nouveau modèle, Lynk & Co affiche clairement ses ambitions sur le marché européen. Le constructeur mise sur un rapport qualité-prix attractif pour séduire une clientèle exigeante, habituée aux productions allemandes et britanniques. (Un pari audacieux qui pourrait bien payer, tant le niveau de finition et les prestations semblent au rendez-vous.)

Les premiers exemplaires devraient arriver dans l’Hexagone courant 2025, avec un tarif qui devrait se situer en-dessous des références établies du segment, malgré un niveau d’équipement particulièrement généreux. Une stratégie qui pourrait bien faire bouger les lignes sur le marché des SUV de luxe.