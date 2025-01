Le nouveau Dacia Duster accessible dès 5 euros par jour

Ce que vous devez retenir Une évolution majeure dans l’univers des SUV compactsLe nouveau Duster s’affirme avec des dimensions plus généreuses et une allure plus moderne, tout en conservant l’ADN robuste qui a fait son succès.

La nouvelle génération du Dacia Duster redéfinit les standards du SUV familial abordable. Ce modèle emblématique, désormais dans sa troisième génération, allie modernité et accessibilité financière d’une manière particulièrement astucieuse.

Une évolution majeure dans l’univers des SUV compacts

Le nouveau Duster s’affirme avec des dimensions plus généreuses et une allure plus moderne, tout en conservant l’ADN robuste qui a fait son succès. Son design extérieur musclé s’accompagne d’innovations technologiques significatives, marquant une vraie rupture avec son prédécesseur.

Technologies et confort au rendez-vous

L’habitacle fait un bond en avant avec un écran tactile de 10,1 pouces incliné de 10 degrés vers le conducteur. Les systèmes d’aide à la conduite n’ont pas été oubliés : freinage automatique d’urgence en ville (détectant véhicules, piétons, cyclistes et motards), assistance au maintien dans la voie… Des équipements qui rapprochent le Duster des standards des SUV premium.

La révolution ECO-G

La version ECO-G 100 constitue une véritable innovation avec sa motorisation bi-carburation essence/GPL. Le moteur trois cylindres turbo de 999 cm³ développe 100 chevaux et 160 Nm de couple, associé à une boîte manuelle à six rapports. La vitesse maximale atteint 168 km/h.

L’autonomie impressionne : jusqu’à 1 388 kilomètres en cycle WLTP grâce aux deux réservoirs (50 litres d’essence et 51 litres de GPL). Le passage d’un carburant à l’autre s’effectue en toute transparence via un simple bouton sur le tableau de bord.

Un rapport prix-prestations imbattable

En France, le tarif démarre à 19 950 euros pour la version Essential ECO-G 100. Une offre de financement particulièrement attractive permet d’acquérir ce SUV pour seulement 150 euros par mois, soit l’équivalent de 5 euros par jour (avec un apport de 10 450 euros et un taux nominal annuel fixe de 6,90%).

Le volume du coffre reste généreux avec 472 litres, le réservoir GPL ayant été intelligemment intégré sans compromettre l’espace de chargement. Cette capacité permet d’envisager sereinement les voyages en famille ou les escapades du week-end.

Une expérience de conduite polyvalente

Le nouveau Duster brille par sa polyvalence. En ville, ses dimensions contenues et sa position de conduite surélevée facilitent les manœuvres. Sur route, le confort de suspension et l’insonorisation améliorée rendent les trajets plus agréables. La motorisation bi-carburation offre une flexibilité appréciable : le GPL permet de réduire les coûts d’utilisation de 30% environ par rapport à l’essence.

Cette troisième génération marque une évolution majeure pour la marque roumaine, qui prouve qu’il est possible de proposer un SUV moderne, bien équipé et économique à l’usage. Le nouveau Duster s’impose comme une alternative pertinente pour les familles recherchant un véhicule polyvalent sans se ruiner.