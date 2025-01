Le nouveau crossover électrique compact de Kia se dévoile peu à peu

Ce que vous devez retenir Le compte à rebours est maintenant lancé pour la présentation officielle du Kia EV2, le crossover électrique le plus accessible de la gamme du constructeur coréen.

Les photographes spécialisés l’ont déjà aperçu l’année dernière sur les routes européennes, dissimulé sous un épais camouflage. Le compte à rebours est maintenant lancé pour la présentation officielle du Kia EV2, le crossover électrique le plus accessible de la gamme du constructeur coréen.

Destiné à enrichir l’offre électrique de Kia en Europe, ce nouveau modèle devrait faire ses débuts en concession au cours de l’année 2026. Bien que la marque n’ait pas encore dévoilé d’images officielles ni commencé sa campagne de communication, les prototypes aperçus nous donnent déjà une bonne idée de ses lignes.

Un design moderne et équilibré

Les dernières images des prototypes laissent entrevoir une silhouette compacte et dynamique. Le Kia EV2 adopte les codes stylistiques de la nouvelle identité visuelle de la marque, avec une face avant distinctive et des lignes tendues qui lui confèrent une présence affirmée sur la route. (On reconnaît bien là la patte du designer Peter Schreyer qui a révolutionné le style Kia depuis son arrivée.)

Une plateforme technique éprouvée

Le nouveau crossover reposera sur la plateforme E-GMP, déjà utilisée par les EV6 et EV9. Cette architecture moderne permet d’optimiser l’espace intérieur tout en garantissant d’excellentes performances électriques. La batterie, intégrée dans le plancher, devrait offrir une capacité d’environ 58 kWh pour une autonomie estimée entre 350 et 400 km en cycle WLTP.

Un positionnement stratégique

Avec un prix d’entrée qui devrait se situer autour de 35 000 euros en France, le EV2 vise directement le segment des crossovers électriques compacts. Il viendra concurrencer des modèles comme le Peugeot e-2008 ou le Volkswagen ID.3.

Des équipements modernes

L’habitacle devrait intégrer les dernières technologies en matière de connectivité et d’aide à la conduite. Un grand écran central tactile, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une instrumentation numérique feront partie de la dotation de série.

Une production européenne

Pour optimiser ses coûts de production et sa réactivité sur le marché européen, Kia prévoit d’assembler l’EV2 dans son usine slovaque de Žilina. Cette décision stratégique permettra aussi de bénéficier des bonus écologiques dans plusieurs pays de l’Union Européenne.

La motorisation devrait être proposée en deux niveaux de puissance : une version d’entrée de gamme de 136 ch et une version plus performante de 204 ch. La transmission intégrale ne semble pas prévue au lancement, privilégiant l’efficience et l’autonomie.

Les premiers exemplaires de présérie sont actuellement en phase finale de test sur les routes européennes. Les équipes d’ingénieurs peaufinent les derniers réglages du châssis et l’optimisation de la consommation électrique. (J’ai d’ailleurs croisé un prototype la semaine dernière sur l’autoroute A6, reconnaissable malgré son camouflage !)

Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir enfin ce nouveau modèle qui pourrait bien bouleverser le marché des crossovers électriques compacts.