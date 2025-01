Le nouveau Citroën C3 Aircross : Un SUV familial nouvelle génération disponible en essence, hybride et 100% électrique

Ce que vous devez retenir Avec une longueur de 4,40 mètres, une largeur de 1,80 mètre et une hauteur de 1,66 mètre, il offre un gabarit parfaitement adapté à un usage familial.

La famille Citroën s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle génération du C3 Aircross. Ce SUV compact, entièrement repensé, marque une évolution significative dans le segment des crossovers urbains. Commercialisé sur le marché français, il propose une gamme complète de motorisations pour répondre aux besoins variés des automobilistes.

Un design affirmé et des dimensions généreuses

Le nouveau C3 Aircross affiche des dimensions qui le positionnent idéalement dans sa catégorie. Avec une longueur de 4,40 mètres, une largeur de 1,80 mètre et une hauteur de 1,66 mètre, il offre un gabarit parfaitement adapté à un usage familial. Son empattement de 2,67 mètres garantit une excellente habitabilité. La modularité n’est pas en reste : le coffre propose un volume généreux de 460 litres en configuration 5 places, ramené à 330 litres lorsque l’option 7 places est retenue.

Une gamme de motorisations complète

Le nouveau C3 Aircross se décline en trois motorisations distinctes. La version essence s’appuie sur le bloc 1.2 PureTech turbo de 100 chevaux, développant un couple de 205 Nm. Associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il permet une accélération de 0 à 100 km/h en 11,4 secondes pour une vitesse maximale de 179 km/h. La consommation moyenne s’établit à 6 l/100 km.

La version hybride combine un moteur 1.2 turbo à un moteur électrique de 29 chevaux, pour une puissance cumulée de 136 chevaux. Cette motorisation, associée à une boîte automatique à double embrayage, offre des performances dynamiques avec un 0 à 100 km/h en 8,7 secondes. La consommation mixte est annoncée à 5,3 l/100 km.

La version 100% électrique e-C3 Aircross embarque un moteur de 114 chevaux (83 kW) délivrant 124 Nm de couple. Sa batterie LFP de 45 kWh (44 kWh utiles) assure une autonomie supérieure à 300 kilomètres en cycle WLTP.

Des finitions adaptées à chaque usage

La gamme se structure autour de trois niveaux de finition : YOU!, PLUS et MAX. Six teintes de carrosserie sont proposées pour personnaliser son C3 Aircross selon ses goûts. (Un choix qui ravira les amateurs de personnalisation, même si on aurait aimé quelques options de customisation supplémentaires)

Un positionnement tarifaire attractif

Les tarifs débutent à partir de 23 900 euros pour la version essence, tandis que la version électrique s’affiche à partir de 34 990 euros (avant bonus écologique). Une grille tarifaire qui place le C3 Aircross en position favorable face à ses concurrents directs sur le marché français.

Face aux nouvelles attentes des automobilistes, ce C3 Aircross nouvelle génération propose une réponse pertinente. Il conjugue praticité, modularité et choix de motorisations variées. Son gabarit contenu et son habitabilité généreuse en font un véhicule particulièrement adapté aux familles urbaines. (Un positionnement intelligent qui devrait lui permettre de séduire une clientèle large)

Les premiers retours d’essais soulignent le bon compromis entre confort et tenue de route, fidèle à l’ADN de la marque aux chevrons. L’insonorisation et la qualité perçue marquent une progression notable par rapport à la génération précédente.