Le moteur électrique Donut Lab révolutionne le marché avec une puissance inégalée

La révolution électrique s’accélère avec l’arrivée d’un moteur finlandais aux performances exceptionnelles. Compact, puissant et innovant, le moteur Donut Lab promet de transformer radicalement notre approche de la mobilité électrique en s’intégrant directement dans les roues des véhicules.

Une technologie née dans l’univers des deux-roues

Le paysage de la mobilité électrique évolue à vitesse grand V. Si vous n’avez pas encore entendu parler du moteur électrique Donut Lab, préparez-vous à voir ce nom apparaître partout dès l’année prochaine. Cette innovation finlandaise a fait ses premiers pas lors du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier dernier, mais son histoire remonte à 2020.

La genèse de cette technologie est intimement liée au monde de la moto. Donut Lab, basée à Helsinki, est une filiale du fabricant de motos finlandais Verge Motorcycles. C’est sur leur modèle phare, la Verge TS, que le premier moteur « donut » a vu le jour. Cette moto au design futuriste n’est pas passée inaperçue lors de sa présentation à l’EICMA 2019 sous le nom RMK E2, avec ses premières livraisons réalisées fin 2022.

Des performances qui défient l’entendement

Les chiffres annoncés par Donut Lab impressionnent même les experts les plus aguerris. La version initiale du moteur, celle équipant la Verge TS, développe déjà 102 kW (139 ch) et un couple phénoménal de 1 000 Nm. Une version plus musclée atteint même 150 kW (204 ch) avec 1 200 Nm de couple.

La moto, pesant 225 kg batterie incluse, affiche une autonomie homologuée entre 350 et 375 kilomètres par charge. Elle bénéficie d’une suspension haut de gamme signée Öhlins et d’un système de freinage Brembo, pour un prix oscillant entre 37 179 € et 55 329 € selon les versions.

Mais l’élément vraiment révolutionnaire reste son moteur. Intégré directement dans la roue arrière, il supprime la nécessité d’une transmission traditionnelle, réduisant ainsi le poids total et améliorant l’efficacité énergétique de la machine.

L’expansion vers d’autres mobilités

Fort de ce succès initial, Donut Lab a perfectionné sa technologie pour l’adapter à d’autres types de véhicules. La nouvelle génération de moteurs électriques « donut » s’intègre désormais dans un pneu de 21 pouces, affichant un poids plume de 40 kg pour des performances stupéfiantes : jusqu’à 4 300 Nm de couple nominal et une puissance maximale de 630 kW (856 ch).

Ces caractéristiques placent le moteur Donut Lab parmi les solutions de propulsion électrique les plus efficientes au monde en termes de rapport poids/puissance. L’intégration dans les roues permet aussi un équilibrage optimal des masses du véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture ou d’une moto.

Les applications pour le monde automobile s’avèrent particulièrement prometteuses. Un véhicule équipé de deux moteurs Donut Lab pourrait développer une puissance cumulée de 1 260 kW (1 713 ch), rivalisant avec les hypercars électriques comme la Rimac Nevera et ses 1 408 kW (1 914 ch). Avec trois moteurs, on atteindrait l’équivalent de 2 570 ch, une puissance réservée aujourd’hui à une poignée de bolides d’exception.

Une polyvalence exceptionnelle

L’un des atouts majeurs de cette technologie réside dans sa compacité et sa légèreté. En libérant l’espace habituellement occupé par le moteur et la transmission, le moteur Donut Lab permettrait de concevoir des habitacles plus spacieux et des coffres plus volumineux dans des gabarits identiques.

La firme finlandaise a développé différentes déclinaisons de son moteur pour s’adapter à divers usages. Pour les poids lourds, une version de 200 kW (272 ch) et 3 000 Nm ne pèse que 40 kg. Les scooters peuvent bénéficier d’un modèle de 15 kW (20 ch) et 300 Nm pour seulement 8 kg. Il existe même une version ultracompacte destinée aux drones, affichant 3 kW (4 ch) et 20 Nm pour à peine 1,5 kg.

Cette modularité ouvre des perspectives fascinantes. La version moto de 150 kW (204 ch) serait déjà amplement suffisante pour propulser un SUV compact ou une berline familiale avec des performances plus que satisfaisantes. Associée à une batterie de capacité adéquate, cette solution pourrait donner naissance à des véhicules électriques particulièrement efficients et dynamiques.

L’avenir de Donut Lab en France

Si les tarifs des nouveaux moteurs électriques Donut Lab n’ont pas encore été officiellement communiqués, on peut estimer, au vu du prix de la Verge TS, que l’investissement dépassera celui d’une citadine comme la Peugeot e-208 ou la Renault Zoé.

La start-up finlandaise prévoit de lancer des kits de conversion dès 2026, permettant d’équiper des véhicules thermiques existants avec cette technologie révolutionnaire. Ces kits pourraient représenter une alternative intéressante au remplacement complet du parc automobile français, dont l’âge moyen dépasse aujourd’hui les 11 ans.

L’impact sur le marché hexagonal pourrait être significatif. Avec des zones à faibles émissions (ZFE) qui se multiplient dans les grandes agglomérations françaises et des normes d’émissions toujours plus strictes, cette solution technique offrirait une voie de transition plus accessible que l’achat d’un véhicule électrique neuf.

Dans un contexte où la filière automobile française cherche à se réinventer face au défi électrique, des partenariats avec des acteurs innovants comme Donut Lab pourraient constituer un levier de transformation industrielle majeur. Des constructeurs comme Stellantis ou Renault, déjà engagés dans des stratégies d’électrification ambitieuses, gagneraient à explorer cette technologie pour leurs futures plateformes.

Le moteur Donut Lab illustre parfaitement la mutation profonde que traverse l’industrie automobile. Loin d’être une simple évolution, cette approche repense fondamentalement l’architecture des véhicules électriques, ouvrant la voie à des designs plus audacieux et des performances inédites. Reste à voir si cette innovation finlandaise saura convaincre les constructeurs traditionnels et s’imposer face aux solutions déjà établies sur le marché européen.